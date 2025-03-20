"Закріпилися на околицях": воєнкори РФ пишуть про наступ ЗСУ на село в Бєлгородській області

Українське командування офіційно не повідомляло про наступ на Бєлгородщину. Російські пабліки вранці писали про бої в селі Демидівка.

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Росіяни в соцмережах пишуть про атаку ЗСУ на Бєлгородську область. Повідомляється, що Збройні сили України нібито змогли закріпитися на околицях села Демидівка біля кордону з Сумською областю. Зокрема, про це заявив російський пропагандист Владислав Поздняков о 17:15 20 березня у своєму Telegram-каналі.

Російський пропагандист Поздняков заявив про закріплення ЗСУ біля Демидівки на Бєлгородщині Фото: Скриншот

"ЗСУ зайшли до Бєлгородської області та закріпилися біля околиці Демидівки", — написав Поздняков.

До того вранці 20 березня російський Telegram-канал "Северный канал" писав щодо Демидівки, що українські бійці нібито зайняли "половину села" та продовжують заходити, намагаючись закріпитися.

Російські Telegram-канали пишуть про бої у Демидівці Білгородської області Фото: Скриншот

Офіційних повідомлень від українського командування щодо наступу ЗСУ на Бєлгородську область РФ на момент публікації матеріалу не було.

Демидівка в Бєлгородській області РФ знаходиться біля кордону із Сумською областю України Фото: Скриншот

Атака ЗСУ на Бєлгородську область: що відомо

Генеральний штаб ЗСУ 20 березня повідомляв про знищення командного пункту одного з підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї армії РФ у Демидівці.

Раніше в Міністерстві оборони РФ заявляли про нібито спробу "вклинення" ЗСУ на територію Бєлгородщини о 5:50 18 березня у напрямку населених пунктів Демидівка та Прилісся для "створення негативного фону" перед розмовою президента США Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна.

Боєць Сил оборони у своєму Telegram-каналі "Бахмутський демон" 18 березня розповів, що російська диверсійно-розвідувальна група намагалася зайти з Бєлгородщини, проте натомість військові ЗСУ самі зайшли на російську територію.

Керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко 18 березня спростовував інформацію про наступ ЗСУ на Бєлгородську область. Він зазначав, що ці повідомлення були частиною інформаційної війни Кремля для нагнітання обстановки перед телефонною розмовою Трампа і Путіна.