Наступ ЗСУ на Бєлгородську область: чи був він насправді, що кажуть в РНБО

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко зауважив, що росіяни вигадали наступ ЗСУ на Бєлгородську область, як відбиття цього уявного наступу.

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Заяви РФ про "наступ" ЗСУ на Бєлгородську область – це частина інформаційної війни Росії. Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Він пояснив, що бої в прикордонні тривають постійно протягом широкомасштабної війни через активність ворожих ДРГ зі сторони Бєлгородської області. І також тривають артилерійські дуелі через активність росіян по території України.

Коваленко зазначає, що зараз росіянам дуже вигідно нагнітати обстановку перед телефонною розмовою Дональда Трампа та Володимира Путіна, яка має відбутись сьогодні, 18 березня.

"Їх головна інформаційна стратегія — звинувачувати Україну в небажанні завершити війну, хоча насправді по фронту атакують вони, як і з повітря. І саме Путін затягує з пропозицією Трампа припинити вогонь. Все дуже примітивно, але цілком характерно для росіян", — зауважив Коваленко.

Нагадаємо, про нібито наступ ЗСУ на Бєлгородську область зранку повідомили кілька пропагандистських російських Telegram-каналів. Однак офіційно цю інформацію не підтвердили навіть російські чиновники, наприклад губернатор нібито атакованої Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

Тим часом нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського можуть замінити. Вірогідним кандидатом на його посаду нардеп назвав генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка, який був заступником Залужного, а зараз є заступним міністра оборони України.