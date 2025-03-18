Наступление ВСУ на Белгородскую область: было ли оно на самом деле, что говорят в СНБО

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко отметил, что россияне придумали наступление ВСУ на Белгородскую область, как отражение этого мнимого наступления.

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Заявления РФ о "наступлении" ВСУ на Белгородскую область — это часть информационной войны России. Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

Он пояснил, что бои в приграничье продолжаются постоянно в течение широкомасштабной войны из-за активности вражеских ДРГ со стороны Белгородской области. И также продолжаются артиллерийские дуэли из-за активности россиян по территории Украины.

Коваленко отмечает, что сейчас россиянам очень выгодно нагнетать обстановку перед телефонным разговором Дональда Трампа и Владимира Путина, который должен состояться сегодня, 18 марта.

"Их главная информационная стратегия — обвинять Украину в нежелании завершить войну, хотя на самом деле по фронту атакуют они, как и с воздуха. И именно Путин затягивает с предложением Трампа прекратить огонь. Все очень примитивно, но вполне характерно для россиян", — отметил Коваленко.

Напомним, о якобы наступлении ВСУ на Белгородскую область утром сообщили несколько пропагандистских российских Telegram-каналов. Однако официально эту информацию не подтвердили даже российские чиновники, например губернатор якобы атакованной Белгородской области Вячеслав Гладков.

Тем временем нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что главнокомандующего ВСУ Александра Сырского могут заменить. Вероятным кандидатом на его должность нардеп назвал генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка, который был заместителем Залужного, а сейчас является заместителем министра обороны Украины.