Підірвали мости і змусили піти: ЗСУ захопили Демидівку у Бєлгородській області, — росЗМІ

Також росіяни скаржаться на створення нового плацдарму. За їхніми даними, ЗСУ вдарили по мосту у Графовці, аби обрізати перекидання ЗС РФ у Бєлгородську область.

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Упродовж тижня українські оборонці атакували позиції росіян у селі Демидівка Красноярузького району за допомогою FPV-дронів та артилерії, чим унеможливили утримання ЗС РФ позицій на околицях населеного пункту. Російським підрозділам довелося покинути бойові позиції та вийти з села, натомість ЗСУ взяли контроль над населеним пунктом. Про це повідомила низка місцевих Telegram-каналів 23 березня, однак офіційно ані українська, ані російська сторона поки що цієї інформації не підтверджують.

Інформацію підтвердив російський воєнний оглядач та блогер Володимир Романов. Він підтвердив, що ЗСУ взяли під контроль Демидівку.

"Сили, що утримують населений пункт, просто вийшли з нього, внаслідок чого противник зайняв населений пункт. Так само було "пропущено" момент розмінування противником дороги до населеного пункту і момент, коли інженерна техніка противника розтягла "зуби дракона"", — пише він у своєму Telegram-каналі.

Скріншот | мапа Демидівки

Романов додав, що російська армія намагається штурмувати позиції оборонців у Демидівці.

За даними російських пабліків, потрапити до Демидівки тепер можна тільки через Курську область: на перешкоді ЗС РФ — зруйнований у населеному пункті Графівка Красноярузького району міст.

Скріншот: мапа, зруйнований міст у Демидівці

За даними російських каналів, також пошкоджено місцевий газопровід, там здійнялася пожежа.

Скріншот | допис росіян

Також у російських пабліках повідомляють про ще один зруйнований міст на Бєлгородщині — у селищі Надежівка Красноярузького району. Там стверджують, що у такий спосіб ЗСУ намагаються ізолювати район бойових дій.

Скріншот | допис росіян

Водночас росіяни скаржаться, що не можуть точно зрозуміти ситуацію на фронті через те, що ЗСУ проводять операцію у Бєлгородській області у цілковитому "режимі тиші", як це було у випадку з Курською областю. У російському пабліку "Военный осведомитель" автори пишуть, що Україна "серйозно налаштована" створити для росіян нову точку напруги замість втрачених позицій у Курській області.

Українські військові та відомства поки що ніяк не коментували новини росіян. Також російська влада наразі офіційно не підтвердила захоплення населеного пункту ЗСУ.

Нагадаємо, про бої у селищі Демидівка стало відомо ще 20 березня. Тоді йшлося про те, що ЗСУ вдалося закріпитися на околицях села.

Також оборонцям вдалося знищити командний пункт у Демидівці цими днями.