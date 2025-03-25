"Збили наступальний темп": ЗС РФ перекидають резерви з Донеччини на кордон з Бєлгородською областю

За словами офіцера ЗСУ, у росіян незабаром можуть розпочатися ті самі проблеми, яких зазнала українська армія наприкінці 2023 року, зокрема з особовим складом.

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ЗС РФ перекидають резерви, які мали направити на Донецький напрямок, на кордон з Бєлгородською областю. Про це повідомив лейтенант Збройних сил України з позивним "Алекс".

"Резерви, які пі*а*и починали знімати з Курщини для відправки на Донеччину (Торецький та Сіверський напрямки), зараз вже фактично на ходу перекидають на кордон з БНР для стабілізації обстановки", — написав "Алекс".

Він підкреслив, що загалом тенденція на фронті набагато краща, ніж влітку-восени 2024 року.

"В той час важко було виокремити напрямок, де ворог не вів наступальні дії, але вже зараз нам вдалося збити наступальний темп пі*а*ів, вдалося зробити купу підрозділів не БГ, вдалося пересадити їх механізовані підрозділи на буханки та бобіки (які також не безкінечні)", — зазначив боєць ЗСУ.

Він також припустив, що у росіян можуть початись ті самі проблеми, яких почали зазнавати ЗСУ з кінця 2023 року.

"Цілком можливо, що як і у нас з кінця 2023 року, в них так само циклічно підуть ті ж самі проблеми, з особливим складом в тому числі; до такого найближчого вікна можливостей нас потрібно підійти максимально готовими та зібраними", — наголосив "Алекс".

Нагадаємо, 24 березня губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що в регіоні спостерігається складна ситуація.

Фокус також писав про те, як українські військові створюють буферну зону в Бєлгородській області.