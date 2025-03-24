Захід ЗСУ в Попівку і Демидівку: у Бєлгородській області спостерігається складна ситуація, — влада

Російська влада повідомляє про нібито три атаки ЗСУ в Бєлгородській області. Російські військкори б'ють на сполох — низка прикордонних з Україною сіл перетворилася на сіру зону.

Related video

У Бєлгородській області ввечері 24 березня спостерігається тривожна ситуація. Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив у Telegram про нібито три атаки ЗСУ.

За його даними, у селі Ясні Зорі безпілотник завдав удару по будівлі храму Благовіщення, в результаті пошкоджено купол. Також від прильоту боєприпасу пошкоджено один із корпусів сільськогосподарського підприємства.

У селі Черемошне внаслідок обстрілу вибито вікна, посічено покрівлю, фасад і паркан приватного домоволодіння. Також перебито лінію електропередачі. А в Шебекино системою РЕБ придушили FPV-дрон, унаслідок його детонації пошкоджено засклення багатоквартирного будинку та соціального об'єкта. Посічено осколками три легкові автомобілі.

Російські військкори пишуть про захід українських сил у село Демидівка малими групами в пішому порядку. Техніка при цьому не використовується і зберігається перевага в повітрі. Повідомляється також про захід підрозділів ЗСУ в Попівку в кількості до 10 осіб.

Прикордонну службу ФСБ РФ залучали до відбиття спроби ЗСУ взяти штурмом один з опорних пунктів у прикордонні Бєлгородської області. Крім того, повідомляють про захід ЗСУ в Попівку Красноярузького району. Село майже відрізане від постачання.

Міноборони Росії заявляє про "відбиття спроби вторгнення" в Бєлгородську область силами 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти у складі угруповання військ "Північ".

Фокус раніше детально розбирав ефективність рейдів ЗСУ в Бєлгородську область. За тиждень українські військові позиції росіян у низці сіл.

Нагадаємо, Сили спеціальних операцій разом із Головним управлінням розвідки Міноборони України знищили два російські гелікоптери Ка-52 і два Мі-8 у Бєлгородській області.