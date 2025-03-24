Таємний рейд ЗСУ: як українські військові створюють буферну зону в Бєлгородській області

Українські військові змінюють правила гри на кордоні. Поки офіційні джерела зберігають тишу, у російських пабліках паніка — кожного дня обговорюється рух ЗСУ в Бєлгородській області. Фокус з'ясував, що відбувається на цій ділянці фронту, та чи справді формується нова буферна зона.

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Ще 18 березня 2025 року, кореспондент The Economist Олівер Керрол повідомив, що українські військові здійснили зухвалий рейд на кілька кілометрів углиб Бєлгородської області Росії. За його інформацією, Україна має намір не лише завдати удару по російській військовій інфраструктурі, а й створити зону безпеки на кордоні, який має захистити Сумську та Харківську області від майбутніх атак.

Офіційно українське командування не підтверджувало цю інформацію, просто в російських пабліках вже з'являються деякі деталі успішної операції ЗСУ.

Упродовж тижня українські оборонці атакували позиції росіян у селі Демидівка Красноярузького району за допомогою FPV-дронів та артилерії, чим унеможливили утримання ЗС РФ позицій на околицях населеного пункту. Російським підрозділам довелося покинути бойові позиції та вийти з села, натомість ЗСУ взяли контроль над населеним пунктом. Про це повідомила низка місцевих Telegram-каналів 23 березня, однак офіційно ані українська, ані російська сторона поки що цієї інформації не підтверджують.

Інформацію підтвердив російський воєнний оглядач та блогер Володимир Романов. Він підтвердив, що ЗСУ взяли під контроль Демидівку.

За даними російських пабліків, потрапити до Демидівки тепер можна тільки через Курську область: на перешкоді ЗС РФ — зруйнований у населеному пункті Графівка Красноярузького району міст.

Також у російських пабліках повідомляють про ще один зруйнований міст на Бєлгородщині — у селищі Надежівка Красноярузького району. Там стверджують, що у такий спосіб ЗСУ намагаються ізолювати район бойових дій.

Водночас росіяни скаржаться, що не можуть точно зрозуміти ситуацію на фронті через те, що ЗСУ проводять операцію у Бєлгородській області у цілковитому "режимі тиші", як це було у випадку з Курською областю. У російському пабліку "Военный осведомитель" автори пишуть, що Україна "серйозно налаштована" створити для росіян нову точку напруги замість втрачених позицій у Курській області.

Прорив ЗСУ Бєлгородської області

Військовий аналітик Олег Жданов вважає, що мета ЗСУ не полягає у наступі на Бєлгород, а створити буферну зону безпеки вздовж кордону. Це потрібно для ускладнення дій російських військ та зниження загрози для українських територій.

"Щодо ситуації в регіоні – Демидівка перейшла під контроль ЗСУ. Це стратегічно важлива позиція з панівними висотами, до якої росіянам складно підтягувати резерви через відсутність зручних шляхів підходу. Ми розширюємо зону контролю вздовж кордону, але не маємо наміру рухатися на сам Бєлгород. Наразі інформація про бої підтверджується лише російськими військовими кореспондентами", — каже Фокусу Жданов.

Експерт підкреслює, що росіяни змушені перекидати війська, зокрема, елітні частини – морську піхоту та десант. Це найбільш боєздатні підрозділи серед мобілізованих. Операція в Бєлгородській області спрямована на те, щоб змусити ворога розтягнути свої сили та зменшити тиск на інші ділянки фронту.

"За непідтвердженою інформацією, ситуація для росіян настільки критична, що в регіон прибув командувач Ленінградським військовим округом генерал Лапін. Подейкують, що він потрапив під обстріл і, можливо, загинув. Це ще раз підкреслює серйозність становища РФ у цьому напрямку", — продовжує військовий аналітик.

За словами Жданова, ЗСУ не завершили операцію в Курській області, Генштаб України намагається визначити рубіж, на якому можна закріпитися. ЗСУ зайняли панівні висоти, що ускладнює наступальні дії росіян. Вони вже зняли частину військ із цього напрямку, і тепер у них немає достатніх резервів для відновлення активних бойових дій у Курській області.

"РФ стикається з дилемою: звідки знімати війська для підсилення Бєлгородського та, можливо, Курського напрямку. Найімовірніше, підкріплення зніматимуть із Запорізького фронту. Інші стратегічно важливі напрямки – Куп'янсько-Лиманський, Краматорський-Торецький – вони залишати не можуть, адже це важливі логістичні вузли.

На Херсонському напрямку росіяни вже зняли настільки багато військ, що їхні атаки звелися до мінімуму. Крім того, вони втратили можливість швидкого переправлення через Дніпро через підрив мосту та активність наших FPV-дронів", — каже Жданов.

Тактика інформаційної паузи: що відбувається в Бєлгородській області

За словами військового аналітика Дмитра Снєгирьова, Генштаб Збройних сил України використовує тактику інформаційної паузи. Це дало можливість, зокрема, провести успішний контрнаступ у Курській області. Натомість коли багато говорили про контрнаступ у Запорізькій області, це призвело до трагічних наслідків. Саме тому зараз застосовується аналогічна тактика – майже повна відсутність офіційної інформації.

"Оцінюючи ситуацію в Бєлгородській області, можна спиратися на дані російських пабліків та повідомлення у їхніх ЗМІ. За їхньою ж інформацією, ситуація там складається не на користь російських військ. Українські Сили оборони мають певні тактичні успіхи, зокрема в районі Красноярузького району, поблизу населеного пункту Демидівка.

Є дані про просування українських військ у цьому напрямку, що розширює зону присутності ЗСУ. Спочатку російські джерела повідомляли, що це може бути відволікаючий маневр, проте тепер уже підтверджено перекидання російських резервів із Курської області до Бєлгородської. Це свідчить про зміну оперативної ситуації", — каже Фокусу Снєгирьов.

Варто зазначити, що в Бєлгородській області після подій у Курській було створено оперативно-тактичне угруповання "Бєлгород" чисельністю до 50 тисяч військових. Але навіть за таких умов ситуація залишається складною для Росії.

Також повідомляється про активне використання українськими військами тактики мобільних груп, яка раніше успішно застосовувалася під час контрнаступу в Харківській області, а потім у Курській. Аналітик пояснює, що це тактика західного зразка, яка передбачає дію окремими високомобільними підрозділами з можливістю проникнення в глибокий тил противника для закріплення позицій.

"Крім того, знищено тилову логістику окупаційних військ. Зокрема, підірвано міст у районі населеного пункту Графівка, що значно ускладнює постачання російських підрозділів у Бєлгородській області. Українські ЗМІ також повідомляють про успішну операцію Головного управління розвідки Міноборони України, у результаті якої знищено чотири російські гелікоптери.

Загалом комплексні заходи спрямовані на порушення логістики російських військ та зниження активності їхньої авіації. Росіяни сприймають події в Бєлгородській області не лише як військову загрозу, а і як політичний тиск з боку України та США. Особливо в контексті переговорів між Росією та США в Саудівській Аравії, де обговорювалася можливість тимчасового перемир'я на 30 днів", — каже Снєгирьов.

Експерт підкреслює, що тактична ініціатива зараз перебуває в руках України. За даними російських джерел, українські війська прорвали інженерні укріплення на кордоні – "Лінію Засічну" (або так звану "Лінію Суровікіна"), яка складалася з протитанкових загороджень, мінних полів та інших фортифікаційних споруд. Тепер українські війська продовжують просування вглиб території РФ.

За словами Снєгирьова, російська влада змушена евакуювати цивільне населення не лише із зони бойових дій, а й з усього Красноярузького району. Це свідчить про серйозність ситуації, адже російська армія розглядає можливість подальшого розширення бойових дій на власній території.

Фактично в Бєлгородській області створюється буферна зона. Це повторення успішного сценарію українського контрнаступу в Курській області. Основне завдання Сил оборони України – запобігти прориву російських військ з Бєлгородської області на територію Сумської та Харківської областей.

"Ці превентивні удари є відповіддю на заяви Путіна про створення так званої "санітарної зони" в Україні, яка б охоплювала частину Сумської, Харківської та Чернігівської областей. Очевидно, що Росія намагатиметься розширювати театр бойових дій, проте Україна діє на випередження", — резюмує експерт.

Нагадаємо, Сили спеціальних операцій разом з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, Ракетними військами й артилерією в Бєлгородській області Російської Федерації знищили два російських вертольоти Ка-52 та два Мі-8.

Додамо, що в ніч на 21 березня безпілотники атакували Калачевський район Волгоградської області. У цьому районі розташований військовий аеродром "Маринівка" і місцеві жителі писали про пожежу.