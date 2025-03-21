Дрони атакували Волгоградську область РФ: там розташований військовий аеродром

В офіційних росЗМІ не повідомляють, що саме було атаковано. Але місцеві жителі говорять про вибухи.

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Безпілотники в ніч на 21 березня атакували Калачевський район Волгоградської області. Місцева влада повідомляє, що постраждалих немає, а уламки дронів пошкодили тільки одне приватне землеволодіння. Однак у цьому районі розташований військовий аеродром "Маринівка" і місцеві жителі пишуть про пожежу. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Військовий аеродром "Маринівка" в Калачівському районі вже був атакований у серпні минулого року, він тоді загорівся. У сьогоднішніх повідомленнях влади аеродром не згадується.

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив, що "було здійснено спробу масованої атаки безпілотними літальними апаратами на Калачевський район Волгоградської області".

"Чергові засоби ППО Міністерства оборони РФ перехопили і нейтралізували БПЛА. Постраждалих немає", — додав губернатор.

Міноборони РФ відзвітувало про 34 безпілотники, перехоплені над Волгоградською областю, але без подробиць.

Водночас очевидці повідомляють про сім вибухів у селищі Октябрський і в районі військового аеродрому .

"Очевидці розповіли, що було чутно щонайменше 7 вибухів у районі аеродрому. Від гучних звуків скло тремтіло у віконних рамах", — повідомляє російський Telegram-канал SHOT.

Нагадаємо, увечері 20 березня було атаковано важливий об'єкт газотранспортної системи Росії: газовимірювальну станцію "Суджа", розташовану неподалік від кордону між Сумською областю України та Курською областю Росії. Через цю станцію в Європу постачали газ.