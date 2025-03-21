Палає "місток", через який російський газ прямував до Європи: атаковано важливий об'єкт РФ (відео)

Величезний стовп диму видно за десяток кілометрів від Сумської області: під атакою опинився об'єкт газотранспортної системи РФ.

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Увечері 20 березня було атаковано важливий об'єкт газотранспортної системи Росії: газовимірювальна станція "Суджа", розташована неподалік від кордону між Сумською областю України та Курською областю Росії, опинилася під ударом, там здійнялася масштабна пожежа, кадри якої облетіли мережу. За словами росіян, об'єкт постраждав внаслідок ударів ЗСУ, однак жодних підтверджень цьому поки що немає. Фокус зібрав інформацію про об'єкт та інцидент, що трапився.

Близько опівночі у Telegram-каналах та російських ЗМІ почали поширювати новину про атаку по станції "Суджа", розташованій у Курській області. На кадрах видно, як на місці вибуху зайнялася масштабна пожежа.

Російські канали повідомили, що нібито українська армія завдала ударів по станції, однак яким саме озброєнням — не повідомляється. Також російська сторона не надала жодних підтверджень щодо того, що саме ЗСУ вдарили по цьому об'єкту.

Офіційні російські канали та місцева влада поки що не надавала коментарів щодо атаки по станції. Українська сторона наразі також офіційно не висловлювалася щодо інциденту.

Через ГТС "Суджа" росіяни транспортували газ навіть під час повномасштабної війни

У серпні 2024 року видання BBC оприлюднило велику публікацію, в якій йшлося про масштаби транзиту російського газу через територію України під час повномасштабної війни. Журналісти з'ясували, що саме станція "Суджа" залишається одним із ключових гравців у цій сфері, адже саме завдяки їй російський "Газпром" транспортує свій газ до інших країн. Тоді обсяг транзиту сягав 37,3 млн куб. м.

Разом з тим, як з'ясували журналісти, у РФ зазначали про те, що транзит газу відбувається через інший пункт — у Сохранівці Ростовської області, через яку могли б йти до 30 млн кубів газу щодня. Однак цей пункт, станом на серпень 2024 року, у "Газпромі" не залучали: причиною стала окупація Луганської області. Відтак росіяни використовували саме ГТС "Суджу" для своїх цілей.

Також у виданні оприлюднили мапу, на якій видно віддаленість станції "Суджа" від українського кордону.

BBC | розташування станції "Суджа"

Інформація про наслідки вибуху на ГТС "Суджа" уточнюється.

Нагадаємо, раніше Фокус з'ясовував темпи постачання російського газу через Україну в Європу.

Також у грудні 2024 року Фокус повідомляв, чи триватиме транзит російського газу через Україну у 2025 році.