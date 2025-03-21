Дроны атаковали Волгоградскую область РФ: там находится военный аэродром

В официальных росСМИ не сообщается, что именно было атаковано. Но местные жители говорят о взрывах.

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Беспилотники в ночь на 21 марта атаковали Калачевский район Волгоградской области. Местные власти сообщают, что пострадавших нет, а обломки дронов повредили только одно частное землевладение. Однако в этом районе находится военный аэродром "Мариновка" и местные жители пишут о пожаре. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Военный аэродром "Мариновка" в Калачевском районе уже был атакован в августе прошлого года, он тогда загорелся. В сегодняшних сообщениях властей аэродром не упоминается.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что "была осуществлена попытка массированной атаки беспилотными летательными аппаратами на Калачевский район Волгоградской области".

" Дежурные средства ПВО Министерства обороны РФ перехватили и нейтрализовали БПЛА. Пострадавших нет", — добавил губернатор.

Минобороны РФ отчиталось о 34 беспилотниках, перехваченных над Волгоградской областью, но без подробностей.

В то же время очевидцы сообщают о семи взрывах в поселке Октябрьский и в районе военного аэродрома .

"Очевидцы рассказали, что было слышно не менее 7 взрывов в районе аэродрома. От громких звуков стекла дрожали в оконных рамах", — сообщает российский Telegram-канал SHOT.

Напомним, вечером 20 марта был атакован важный объект газотранспортной системы России: газоизмерительная станция "Суджа", расположенная недалеко от границы между Сумской областью Украины и Курской областью России. Через эту станцию в Европу поставлялся газ.