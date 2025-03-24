Заход ВСУ в Поповку и Демидовку: в Белгородской области наблюдается сложная ситуация, – власти

Российские власти сообщают о якобы трех атаках ВСУ в Белгородской области. Российские военкоры бьют тревогу — ряд приграничных с Украиной сел превратился в серую зону.

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В Белгородской области вечером 24 марта наблюдается тревожная обстановка. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram о якобы трех атаках ВСУ.

По его данным, в селе Ясные Зори беспилотник нанес удар по зданию храма Благовещения, в результате поврежден купол. Также от прилета боеприпаса поврежден один из корпусов сельскохозяйственного предприятия.

В селе Черемошное в результате обстрела выбиты окна, посечены кровля, фасад и забор частного домовладения. Также перебита линия электропередачи. А в Шебекино системой РЭБ подавили FPV-дрон, в результате его детонации повреждены остекление многоквартирного дома и социального объекта. Посечены осколками три легковых автомобиля.

Российские военкоры пишут о заходе украинских сил в село Демидовка малыми группами в пешем порядке. Техника при этом не используется и сохраняется преимущество в воздухе. Сообщается также о заходе подразделений ВСУ в Поповку в количестве до 10 человек.

Пограничная службы ФСБ РФ привлекались к отражению попытки ВСУ взять штурмом один из опорных пунктов в приграничье Белгородской области. Кроме того, сообщается о заходе ВСУ в Поповку Краснояружского района. Село почти отрезано от снабжения.

Минобороны России заявляет об "отражении попытки вторжения" в Белгородскую область силами 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты в составе группировки войск "Север".

Фокус ранее подробно разбирал эффективность рейдов ВСУ в Белгородскую область. За неделю украинские военные позиции россиян в ряде сел.

Напомним, Силы специальных операций вместе с Главным управлением разведки Минобороны Украины уничтожили два российских вертолета Ка-52 и два Ми-8 в Белгородской области.