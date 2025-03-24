Украина уничтожила в тылу РФ 4 вертолета: подробности (видео)

В ведомстве рассказали, что отработка проводилась боеприпасами HIMARS.

Related video

Силы специальных операций вместе с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, Ракетными войсками и артиллерией в Белгородской области Российской Федерации уничтожили два российских вертолета Ка-52 и два Ми-8. Об этом сообщает пресс-центр ССО.

В ведомстве рассказали, что ударный вертолет Ка-52 Россия использует для разведки и атак целей на земле. Его максимальная скорость 270 км/ч, а практическая дальность — 800 км.

Транспортные вертолеты Ми-8 ВС РФ используют для перевозки личного состава и грузов, а также для поддержки наземных операций. Он может развить скорость до 300 км/ч, его практическая дальность 460 км.

Все вертолеты уничтожены ракетными ударами в тыл врага, где противник создал площадку для подскока авиации — замаскированную позицию для быстрого перемещения бортов или для неожиданных атак на Силы безопасности и обороны Украины. В ведомстве добавили, что отработка проводилась боеприпасами Himars M30A2 со 180 обломков в каждом.

Напомним, что недавно дроны атаковали город Энгельс Саратовской области России. Там расположен военный аэродром "Энгельс-2", с которого взлетают стратегические бомбардировщики, наносящие удары по территории Украины. Минобороны РФ отчитались о сбитых дронах, но на аэродроме были слышны взрывы.

Добавим, что в ночь на 21 марта беспилотники атаковали Калачевский район Волгоградской области. В этом районе расположен военный аэродром "Мариновка" и местные жители писали о пожаре.