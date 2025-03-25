РФ відновила штурми на Покровському напрямку: у Нацгвардії розповіли про нові методи окупантів (відео)

Начальник пресслужби бригади "Червона калина" зазначив, що ситуація на Покровському напрямку знову складна. Окупанти повернулися до активних штурмів.

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Ворог значно активізувався на Покровському напрямку, вони почали набагато частіше атакувати. Ситуація з їхніми штурмами схожа на ту, яка була на початку активної фази. Про це 25 березня в ефірі "Київ 24" заявив начальник пресслужби бригади "Червона калина" Нацгвардії України Микола Коваль.

Коваль зазначив, що групи ворога почали активно використовувати FPV-дрони та артилерію, зокрема, артилерію калібру 122 мм, що дозволяє їм інтенсивно обстрілювати українські позиції.

Також він додав, що паралельно з використанням FPV-дронів працює піхота, що ускладнює стримування ворога через великий та активний натиск.

Начальник пресслужби бригади "Червона калина", також заявив, що наші бійці міцно тримають оборону, але натиск ворога стає сильнішим.

"Ми успішно відбиваємо штурми, ми тримаємо оборону. Але ворог кожного дня намагається прорвати нашу лінію оборону і дійти та закріпитися на наших позиціях", — сказав Микола Коваль.

Підсумовуючи, він зазначив, що основне завдання — це знаходити ворога та нейтралізувати його.

"Зараз нам дуже важливо виявляти ворога та знищувати його", — підсумував начальник пресслужби.

Також варто нагадати, що ЗСУ збили наступальний темп РФ. Окупанти почали перекидати резерви з Донеччини на кордон з Бєлгородською областю

Також Фокус писав про те, що ЗС РФ просунулись у двох точках під Покровськом та Новопавлівкою. Командування повідомило про більше ніж 30 атак ворога на Покровському напрямку.