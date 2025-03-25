У бік Дніпропетровщини: окупанти побудували свій маршрут на Донбасі, — офіцер НГУ (карта)

Командир дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади НГУ заявив, що російські війська просуваються до Дніпропетровської області.

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Російські війська атакують з напрямку Воздвиженка на Донеччині, намагаючись вийти на трасу Покровськ-Костянтинівка, а також з напрямку Котлине-Удачне просуваються в напрямку Дніпропетровщини. Про це 25 березня повідомив командир дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади НГУ Віталій Литвин в ефірі телемарафону.

Литвин зазначив, що на Покровському напрямку ворог зосередився на обході агломерації цих населених пунктів і прагне зберегти інтенсивність своїх штурмових дій. Він штурмує з напрямку Воздвиженка, намагаючись вийти на трасу Покровськ-Костянтинівка, а з напрямку Котлине-Удачне просувається в бік Дніпропетровської області з метою вийти на трасу Покровськ-Дніпро, щоб охопити ці населені пункти.

За його словами, українські військові орієнтовані на виявлення артилерійських систем, що підтримують ці штурмові групи, з метою їх знищення.

"Тобто зараз підрозділи дивізіону артилерійської розвідки в повітрі тримають засоби БПЛА, коли вони виявляють артилерійські системи або коли вони вирушають в район розвідки і виявляють пересування штурмових груп або ворожої техніки наші артилерійські системи відразу їх знищують", — сказав Литвин.

Варто нагадати, що ЗС РФ просуваються в напрямку Торецька. ЗСУ залишили кілька своїх позицій.

Також Фокус писав, про те що РФ відновила штурми на Покровському напрямку. Окупанти повернулися до активних атак.