"Эта война постоянно меняет правила": ВСУ не верят в перемирие, — NYT

Как пишет New York Times, для военных ВСУ любые разговоры о долговременном прекращении огня все еще воспринимаются как опасная утопия.

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В условиях постоянной угрозы военнослужащие, участвующие в боевых действиях в Украине, должны поддерживать максимально высокую концентрацию и не реагировать на сообщения о перемирии, ведь даже незначительная потеря внимания может привести к критическим последствиям. Об этом 27 марта написал New York Times

По словам командира 33-й отдельной механизированной бригады ВСУ Дмитрия Палисы, он приказал своим бойцам не обращать внимание на предположения о возможном прекращении огня. Также командир добавил, что они продолжают вести огонь, пока не получат приказ остановиться.

Издание отмечает, что пока дипломаты, находясь за тысячи миль, обсуждают возможное перемирие, Россия и Украина ведут кровавые бои, столь же интенсивные, как и любая война. Ожесточенные столкновения, разрушающие украинский фронт, частично являются частью поздней игры за территории и влияние на переговорах, которые, по словам администрации Трампа, постепенно продвигаются.

В репортаже с передовой украинские военные назвали несколько факторов, которые способствуют их устойчивости: новые оборонительные стратегии с использованием беспилотников, быстрая адаптация к изменяющимся угрозам, признаки усталости в России и улучшение боевого духа под руководством нового командующего Сухопутных войск генерала Михаила Драпатого.

"Эта война постоянно меняет правила", — сказал полковник 93 ОМБр ВСУ Павел Палиса.

Он подчеркнул, что это требует постоянной адаптации. Также добавив, что каждый вечер перед сном необходимо планировать альтернативную стратегию на следующий день.

Солдаты считают, что бои будут продолжаться до тех пор, пока цена войны не станет слишком высокой для Кремля, а Украина не станет достаточно сильной, чтобы сдерживать любую будущую агрессию.

Следует напомнить, что в МИД Франции заявили о способности Китая влиять на процесс переговоров по Украине. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро подчеркнул, что Пекин имеет возможность присоединиться к процессу.

Также Фокус писал о том, что 26 марта президент Украины заявил о подготовке России к наступлению на Сумскую и Харьковскую области. Отметив, что эта операция планировалась еще 8 месяцев назад.