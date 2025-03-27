"Убедить Россию сесть за стол переговоров": Китай может повлиять на переговоры по Украине, — МИД Франции

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро отметил, что Пекин способен присоединиться к процессу, выдвинув серьезные и обоснованные предложения.

Related video

Во время визита в Пекин по случаю 50-й годовщины установления дипломатических отношений между странами министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро подчеркнул, что Китай способен повлиять на Россию и, в частности, побудить Москву к переговорам по войне в Украине. Об этом 27 марта написало Le Figaro.

Барро провел встречу с министром иностранных дел Китая Ван И. Во время совместной пресс-конференции французский дипломат подчеркнул, что Париж и Пекин должны объединить усилия для содействия достижению справедливого и прочного мира в Украине.

"Китай также должен сыграть определенную роль в том, чтобы убедить Россию сесть за стол переговоров с серьезными и добросовестными предложениями", — отметил Барро.

В то же время в МИД Китая, подводя итоги встречи с Барро, не упомянули об Украине. Зато в пресс-релизе было отмечено, что министры иностранных дел обсудили отношения между Китаем и ЕС, их развитие, экономические вопросы и климат.

Стоит напомнить, что 26 марта Госсекретарь США Марко Рубио раскрыл подробности соглашения о прекращении огня в Черном море. Он отметил, что продолжается "сложная и тяжелая работа", и единственный способ достичь прогресса — это вести переговоры с обеими сторонами и учитывать возможные компромиссы.

Также Фокус писал о том, что СМИ сообщали о намерении президента США Дональда Трампа отменить санкции против РФ в обмен на прекращение огня. Вашингтон ведет интенсивные переговоры с Киевом и Москвой.