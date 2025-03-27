"Россияне озвучили ряд условий": Рубио раскрыл детали соглашения о перемирии в Черном море (видео)

Госсекретарь США Марко Рубио объяснил, что продолжается "сложная и тяжелая работа", и единственный способ достичь прогресса — вести диалог с обеими сторонами и понимать возможные компромиссы. По его словам, "все должны радоваться", что США участвуют в мирном процессе.

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Государственный секретарь США Марко Рубио раскрыл некоторые детали соглашения о прекращении огня в Черном море. Об этом известно из записи пресс-конференции, которая проходила 26 марта.

О перемирии — с 40:40

Он сообщил, что по результатам двух встреч с украинской делегацией и одной с российской США имеют предварительное соглашение о перемирии в Черном море. В целом переговоры позволили точнее определить условия прекращения ударов по энергетическим объектам и достичь договоренности о "тишине" в акватории.

"Очевидно, что после нашей встречи россияне озвучили ряд условий, которые они хотят видеть выполненными. Мы их сейчас анализируем. Некоторые из этих условий касаются санкций, которые введены не нами, а Европейским Союзом", — отметил американский госсекретарь.

Он пояснил, что после возвращения делегации политики Вашингтона сядут за стол, пересмотрят предложения и проанализируют впечатления, чтобы лучше понимать позицию и требования РФ. Затем выводы представят президенту США Дональду Трампу, от чьего решения зависят следующие шаги.

"Важно, что и украинцы, и россияне говорят о прекращении огня — будь то в сфере энергетики или в Черном море. Но это сложная и тяжелая работа", — подчеркнул Рубио.

Он напомнил, что полномасштабная война продолжается уже более трех лет. Она сопровождается глобально выстроенной сложной системой санкций, которую придется учитывать как часть потенциального мирного соглашения. Однако США надо рассмотреть еще много аспектов.

"Единственный способ достичь прогресса — это вести диалог с обеими сторонами, понимать их требования и возможные компромиссы. Мы сможем детально оценить результаты переговоров — как с украинцами, так и с россиянами, сопоставить их требования, сравнить их и принять решение о дальнейших шагах. В конце концов, наша цель — мир", — пояснил госсекретарь США.

По его словам, "все должны радоваться", что США участвуют в мирном процессе. Он предупредил, что это будет непросто и займет время. Однако Рубио заверил, что Вашингтон уже на этом пути, уже ведет переговоры и "тестирует возможности". Трамп убежден, что является единственным лидером в мире, способным собрать Украину и Россию для переговоров.

"Даже если они ведутся в отдельных комнатах — по крайней мере, они происходят. Это первый случай за долгое время, когда мы видим диалог по этому вопросу. Но нам еще много нужно сделать, и мы узнаем больше, когда получим отчеты от нашей команды", — добавил политик.

Напомним, спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что ВС РФ не уйдут с временно оккупированных земель, а мир не признает юридически эти территории российскими. По его словам, нужно искать вариант, который "удовлетворит обе стороны".

В Генштабе ВСУ отреагировали на обвинения России, что Украина якобы нарушила условия перемирия на 30 дней в ударах по энергетической инфраструктуре. Страну-агрессора обвинили в распространении лжи, чтобы затягивать войну.