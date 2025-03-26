Большая победа Путина: что Россия попросила в обмен на тишину в Черном море, — The Times

По данным СМИ, обе части договоренностей о перемирии пойдут в пользу России. Вопрос же украинской выгоды — значительно противоречивее.

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Первое соглашение о прекращении огня будет иметь ограниченное влияние на войну и даст России гораздо больше, чем Украине. Об этом говорится в материале The Times от 25 марта.

В Белом доме заявили о достижении соглашения о прекращении огня в Черном море, что обеспечит безопасное судоходство в акватории. Однако на самом деле там не происходило значительных боев еще с 2023 года, когда украинские дроны заставили Черноморский флот РФ бежать. Мало того, Украине уже удалось восстановить экспорт зерна, поэтому такое перемирие, вероятно, скорее пойдет на пользу врагу.

Внештатный советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко подчеркнул, что Украина достаточно успешно обеспечивает безопасность своего зернового коридора. Россия же атакует порты в Одессе и Николаеве, о чем в соглашении — ни слова. Политик также обвинил США в том, что от РФ не добились уступок в обмен на помощь в восстановлении экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений.

Вторая часть соглашения — о прекращении ударов по объектам энергетики. В издании предположили, что это избавит Украину от отключений света, ведь энергосистема страдает от террора не первый год. В то же время ВСУ атаковали в РФ НПЗ, нанося ущерб ее способности финансировать военную машину. По прогнозу издания, прекращение этих ударов станет стимулом для Москвы, которая хочет закрепить преимущество на фронте.

В обмен на режим тишины в море Кремль мер ослабления санкций против "Россельхозбанка" и других финансовых учреждений, которые занимаются торговлей продовольствием и удобрениями. Кроме того, в РФ заявили, что их снова должны подключить к глобальной платежной системе Swift.

Отмечается, что такие уступки будут рассматривать как большую победу президента России Владимира Путина и может создать прецедент для дальнейшего снятия санкций. Вашингтон заявил, что расширит доступ РФ к международным платежным системам, не упомянув название Swift.

В самой стране-агрессоре тоже не чувствуют готовности к миру. Во вражеском МИД призвали не ждать "прорыва" в мирном процессе, а представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ошибочным мнение, что в Украине скоро затихнут бои. Кроме того, несмотря на огромные потери ВС РФ, российская риторика не изменилась. На этой неделе министр Сергей Лавров вспоминал о "денацификации" Украины, поддерживая нарратив Путина. Когда же в Саудовской Аравии начались переговоры, Россия запустила ракеты по Сумах, ранив 88 человек, 17 из них — дети.

Российский дипломат заявил росСМИ, что время сейчас на стороне Москвы и его пытаются использовать "максимально эффективно". Другой неназванный чиновник рассказал, что делегации было приказано "придираться к каждой запятой" на переговорах в Саудовской Аравии.

Кроме того, остается неопределенной до сих пор тысяч похищенных Россией детей, а также военнопленных и гражданских, которых удерживают в тюрьмах. В США лишь заявляли о приверженности делу возвращения их домой. Однако Лещенко подчеркнул, что здесь одного желания — недостаточно.

Напомним, аналитики In Factum подсчитали, какой ущерб Украина нанесла российской экономике благодаря атакам БПЛА по НПЗ.

В ГУР 26 марта проинформировали, что за 2024 год РФ увеличила импорт китайского оборудования для нужд оборонной промышленности. К этому, как пояснили в разведке, привело усиление западных санкций.