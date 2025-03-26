РФ увеличила импорт станков из Китая для военного производства: как работает схема, — ГУР

По данным украинской разведки, на нужды российских оборонных предприятий поступило 37 единиц иностранного оборудования. При этом большая часть китайских станков оснащается системами ЧПУ немецкого и японского производства.

Related video

В течение 2024 года Российская Федерация увеличила импорт китайского оборудования для нужд оборонной промышленности. Увеличение поставок связан с усилением международных санкций, ограничивающих доступ к западным технологиям. Об этом сообщила 26 марта пресс-служба Главного управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

По данным ГУР, для российских оборонных предприятий поступило 37 единиц иностранного оборудования. Среди них — китайские станки, приобретенные в 2023–2024 годах. Они используются на таких стратегически важных предприятиях, как концерн "Алмаз-Антей", производящий системы противовоздушной обороны, и "Уралвагонзавод", который является крупнейшим в России производителем танков и бронетехники.

Данные ГУР о российском ВПК Данные ГУР о российском ВПК Данные ГУР о российском ВПК Данные ГУР о российском ВПК

В ведомстве отмечают, что российская военная промышленность остается зависимой от высокоточного оборудования с числовым программным управлением (ЧПУ), произведенного за границей. После усиления санкций в 2024 году поставки станков из западных стран стали затруднены, что привело к увеличению импорта из Китая.

Схема поставок и специфика оборудования

По информации украинской разведки, расчеты за китайское оборудование осуществляются через "Банк ВТБ" и его филиал в Шанхае. Причем все платежи проводятся в китайских юанях.

Примечательно, что большая часть китайских станков оснащается системами ЧПУ немецкого и японского производства, такими как Siemens, Heidenhain и Fanuc. Причина заключается в том, что российские специалисты имеют значительный опыт работы именно с этими платформами, и большинство программного обеспечения для проектирования деталей адаптировано под них.

Важно

С американским оружием или без него. Как Украине обеспечить потребности ВСУ

Кроме китайских станков, "Уралвагонзавод" и "Алмаз-Антей" продолжают использовать оборудование, закупленное до начала полномасштабного вторжения в Украину. В этот список входят станки производства Emco (Австрия), Grindex (Сербия), Hermle (Германия), Tos Celakovice (Чехия) и других производителей.

ГУР также отмечает, что в России продолжается подготовка новых специалистов для работы с этими системами, что свидетельствует о нежелании или неспособности российских предприятий перейти на альтернативные платформы.

Ранее сообщалось, что экспорт вооружений из России по итогам 2021–2024 годов сократился на 92%, снизившись с 14,6 миллиардов долларов в 2021 году до всего 1 миллиарда в 2024 году.