Экспорт вооружения из РФ сократился в 14 раз: что изменят контракты по Су-57

В 2024 году прибыль РФ от экспорта вооружения составил всего 1 миллиард долларов, отметили западные аналитики. При этом география поставок сократилась до 12 стран.

Related video

По итогам 2021–2024 годов экспорт вооружений из России сократился на 92%, снизившись с 14,6 миллиардов долларов в 2021 году до всего 1 миллиарда в 2024 году. Этот обвал, зафиксированный аналитиками Jamestown Foundation, стал прямым следствием полномасштабной войны РФ против Украины и перехода российского ВПК на приоритетное снабжение собственной армии.

Главной причиной кризиса стало перераспределение оборонных ресурсов внутри РФ: вместо выполнения экспортных контрактов российская "оборонка" сосредоточилась на обеспечении армии, ведущей боевые действия. Это, в свою очередь, привело к отказу от российских вооружений традиционных покупателей, которые либо предпочли проявить осторожность, либо перешли на закупки в других странах, таких как Китай. При этом география поставок сократилась до 12 стран, которые традиционно были клиетами Москвы.

Показатели падения наглядны:

В 2022 году экспорт сократился до 8 миллиардов долларов (минус 6,6 млрд по сравнению с 2021 годом).

В 2023 году — до 3 миллиардов (минус 5 млрд относительно 2022 года).

В 2024 году — всего 1 миллиард долларов.

Кроме того, данные SIPRI показывают, что за период 2019–2023 годов объем российского экспорта оружия снизился на 53% по сравнению с 2014–2018 годами, что указывает на системный кризис отрасли.

Контракты по истребителям Су-57

В попытке сохранить позиции на мировом рынке вооружений Россия объявила о первом экспортном контракте на поставку истребителей Су-57, покупателем которых стал Алжир. Однако эксперты рассматривают это скорее как попытку РФ удержаться на рынке, нежели как признак восстановления экспорта.

Важно

В РФ заявили о якобы внедрении технологий 6-го поколения в Су-57, но самолет полон проблем

И хотя Россия активно продвигает экспортную версию своего истребителя-невидимки Су-57Е, подчеркивая его боевой опыт в Украине, однако сталкивается с низкими международными продажами и нежеланием покупателей.

В целом, российский оборонный сектор сталкивается с серьезными трудностями, включая перераспределение ресурсов на внутренние нужды, потерю традиционных рынков сбыта и влияние международных санкций.

Напомним, российская Объединенная авиационная корпорация предложила Индии участие в совместной разработке и производстве истребителя пятого поколения Су-57. Но Нью-Дели разрабатывает отечественный самолет AMCA, хотя программа все еще испытвает трудности.