Семилетний тупик: Россия навязывает Индии совместное производство Су-57 (видео)

С одной стороны для Нью-Дели сотрудничество с РФ может принести кратковременную выгоду, отметили эксперты. Однако возникает вопрос, как оно в итоге отразится на отечественном проекте истребителя AMCA.

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Объединенная авиационная корпорация (ОАК) предложила Индии участие в совместной разработке и производстве истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщил глава корпорации Вадим Бадеха, отметив, что Су-57 является единственным современным истребителем, который уже участвует в боевых действиях.

"Интерес в индийской стороны к самолету Су-57 огромный. Все видят и ценят его, как единственный самолет пятого поколения, который регулярно применяется в боевой работе, демонстрируя свои лучшие качества и технические характеристики". — заявил в интервью Бадеха.

По его словам, российская сторона предлагает совместные разработки на платформе данного истребителя, и такое предложение якобы является уникальным.

Следует отметить, что ранее Индия уже сотрудничала с Россией в программе FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft) – адаптированном варианте Су-57, но в 2018 году проект был заморожен. Основными проблемами стали высокая стоимость, сложности с передачей технологий и техническая готовность машины.

Кроме того, сейчас Индия развивает собственный истребитель пятого поколения – AMCA (Advanced Medium Combat Aircraft), однако программа испытывает трудности.

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По этому поводу высказался бывший маршал авиации ВВС Индии Анил Чопра, который отметил, что Су-57 может заполнить критический пробел, поскольку Индия сталкивается с растущими вызовами со стороны региональных противников, в том числе Пакистана с истребителями J-35.

"Любое решение о Су-57 должно учитывать угрозу, которую представляет J-35. Время играет ключевую роль", — сказал эксперт.

Он считает, что "временное и экономически эффективное" решение является наиболее прагматичным путем вперед, который может сохранить конкурентоспособность Индии, пока ее внутренняя программа истребителей продолжает развиваться.

В комментарии события, обозреватели Bulgarian Military написали, что Индия в настоящий момент сталкивается с дилеммой: выбрать немедленное усиление ВВС или сохранить курс на оборонную независимость. Совместное производство Су-57 может углубить сотрудничество с Россией, но требует четких гарантий передачи технологий.

Решение Нью-Дели будет балансировать между геополитикой, финансами и стратегическими приоритетами. Однако пока остается открытым вопрос: готова ли Индия рискнуть будущим AMCA ради временного преимущества?

Напомним, российский Су-57Э и американский F-35 стали ключевыми экспонатами на авиасалоне Aero India 2025. При этом в Минобороны Индии заявили об этом с намеком на некое технологическое противостояние Востока и Запада.