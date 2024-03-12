Без России: Индия утвердила проект истребителя 5 поколения (фото)

Амбициозный план Индии предусматривает построение первых пяти прототипов самолетов AMCA уже к 2029 году. Стоимость программы оценивают в 1,8 млрд долларов.

Related video

Индия утвердила проект разработки истребителя пятого поколения в рамках программы Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA). Об этом сообщает портал Janes со ссылкой на собственные источники.

На проект истребителя пятого поколения планируется потратить 1,8 млрд долларов. По данным источников издания, решение об утверждении дизайна было принято комитетом при кабинете министров Индии. Утвержденный план предусматривает, что изготавливать прототипы истребителя будет Hindustan Aeronautics на основе работ с 2008 года. Их проводит организация оборонных исследований и разработок.

Индия ставит сжатые сроки, потому что первые 5 прототипов AMCA должны быть изготовлены уже в 2028-2029 годах. Для этого авиапроизводитель должен создать производственную линию в ближайшие шесть месяцев. Также ведутся работы над созданием всей цепи комплектования самолетов с подрядчиками.

Проект реализации истребителя AMCA

"Мы ожидаем, что 2024 год будет напряженным годом для создания прототипов. Hindustan Aeronautics может начать резку металла для прототипов через шесть месяцев. Начнутся и другие работы, такие как установка приспособлений и сборочной линии. Мы также начнем процесс создания цепочки поставок для программы", — заявил источник.

Важно

Индийский танк поедет не скоро: в чем заминка в производстве ОБТ Arjun Mk-1

Также в Defense Express добавляют, что Россия годами пыталась Индии предложить собственные разработки Су-57 и Су-75. В случае первого самолета КБ "Сухой" предлагал 25% в совместном проекте, который оценивали в 8-10 млрд долларов. В 2018 году Индия вышла из проекта, потому что Су-57 не соответствовал требованиям пятого поколения. В 2023 году в РФ признали, что Су-75 Checkmate не заинтересовал иностранцев.

Напомним, 8 марта в Индии разоблачили сеть торговли людьми для войны против Украины.

21 февраля Индия объявила о плане модернизации истребителей Су-30.