Без Росії: Індія затвердила проєкт винищувача 5 покоління (фото)

Амбітний план Індії передбачає побудову перших пʼяти прототипів літаків AMCA вже до 2029 року. Вартість програми оцінюють в 1,8 млрд доларів.

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Індія затвердила проєкт розробки винищувача пʼятого покоління в межах програми Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA). Про це повідомляє портал Janes з посиланням на власні джерела.

На проєкт винищувача пʼятого покоління планується витратити 1,8 млрд доларів. За даними джерел видання, рішення про затвердження дизайну було прийнято комітетом при кабінеті міністрів Індії. Затверджений план передбачає, що виготовлятиме прототипи винищувача буде Hindustan Aeronautics на основі робіт з 2008 року. Їх проводить організація оборонних досліджень і розробок.

Індія ставить стислі терміни, бо перші 5 прототипів AMCA мають бути виготовлені вже у 2028-2029 років. Для цього авіавиробник має створити виробничу лінію у найближчі шість місяців. Також ведуться роботи над створенням всього ланцюга комплектування літаків з підрядниками.

Проєкт реалізації винищувача AMCA

"Ми очікуємо, що 2024 рік буде напруженим роком для створення прототипів. Hindustan Aeronautics може розпочати різання металу для прототипів через шість місяців. Розпочнуться й інші роботи, такі як встановлення пристосувань та складальної лінії. Ми також розпочнемо процес створення ланцюжка поставок для програми", — заявило джерело.

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Також у Defense Express додають, що Росія роками намагалася Індії запропонувати власні розробки Су-57 і Су-75. У випадку першого літака КБ "Сухой" пропонував 25% у спільному проєкті, який оцінювали у 8-10 млрд доларів. У 2018 році Індія вийшла з проєкту, бо Су-57 не відповідав вимогам пʼятого покоління. У 2023 році у РФ визнали, що Су-75 Checkmate не зацікавив іноземців.

Нагадаємо, 8 березня в Індії викрили мережу торгівлі людьми для війни проти України.

21 лютого Індія оголосила про план модернізації винищувачів Су-30.