Змушували воювати в Україні на боці РФ: в Індії викрили мережу торгівлі людьми

За даними індійського розвідувального відомства, молодих людей заманювали в Росію обіцянками роботи та відправляли на передову проти їхньої волі.

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В Індії викрили велику мережу торгівлі людьми, в рамках якої молодим чоловікам пропонували вирушити в Російську Федерацію працювати "помічниками" в армії, а потім змушували їх брати участь у війні проти України. Про це пише Reuters із посиланням на Центральне бюро розслідувань Індії (CBI).

За інформацією CBI, за цією схемою в Росію було відправлено близько 35 індійських громадян. При цьому в МЗС Індії раніше згадували тільки про 20 завербованих росіянами чоловіків.

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Пошуки роботи й неправдиві обіцянки: як молодь із Індії опиняється в російській армії (відео)

Також повідомляється, що принаймні двоє чоловіків, які вирушили до РФ у надії працювати "помічниками" в армії, загинули на російсько-українському фронті. Одну з цих смертей офіційно підтвердило посольство Індії в Росії.

"Індійські громадяни, які стали жертвами торгівлі людьми, були навчені бойовим діям і направлені на передові бази в зоні російсько-українського конфлікту проти їхньої волі", — підкреслили у відомстві.

Як зазначають у CBI, торговці людьми, які діють у кількох штатах Індії, заманювали людей до Росії за допомогою соціальних мереж і місцевих агентів.

Правоохоронці провели обшуки в низці місць, зокрема в Нью-Делі та Мумбаї, унаслідок яких було вилучено 50 мільйонів рупій (605 000 доларів США), а також деякі документи та електронні записи. Також повідомляється про затримання деяких підозрюваних для допиту.

Нагадаємо, 6 березня індійська журналістка Ума Сутхір повідомила, що групу громадян Індії обманом завербували до ЗС РФ, і вона зараз воює проти України. Вони написали відеозвернення, в якому заявили, що їх "змусили підписати документи", пояснивши, що альтернативою служби в російській армії буде ув'язнення на 10 років.

Раніше, 25 січня, міністр закордонних справ Непалу Нараян Пракаш Сауд закликав Росію припинити вербування непальських громадян для війни в Україні, і повернути додому непальців, які вже служать в армії РФ.