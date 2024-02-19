Індійський танк поїде не скоро: у чому затримка у виробництві ОБТ Arjun Mk-1

Експерти побоюються, що тривале зволікання з боку німецької компанії MTU може вплинути на всю програму створення танка Arjun.

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Партію основних бойових танків Arjun Mk-1А — один із головних індійських проєктів у галузі озброєнь, не скоро поставлять на озброєння, оскільки під час виробництва машин виникли проблеми. Річ у тім, що індійський ОБТ має бути оснащений німецькими двигунами, проте компанія MTU може відкласти виробництво силових установок для танка на чотири роки. Про це 19 лютого повідомили оглядачі Bulgarian Military.

Танки виробляються на державному заводі Heavy Vehicles Factory в індійському місті Аваді. Однак заплановані постачання танків можуть бути зірвані через очікувану нестачу двигунів. Передбачалося, що танки будуть оснащуватися німецькими установками, але цей проєкт став каменем спотикання через тривалу тяганину з боку німецької компанії — виробники двигунів заявили, що їм потрібно близько чотирьох років, щоб знову запустити двигуни для танків Arjun Mark-1A.

Тим часом індійські зброярі не впадають у відчай і працюють над власним двигуном — DATRAN 1500. Спочатку він розроблявся для індійських ОБТ нового покоління, але тепер ними можуть оснастити і Arjun.

Причини затримок

Старший науковий співробітник Центру досліджень проблем безпеки Рахул Манохар Єлве вважає, що причина такої ґрунтовної затримки полягає в тому, що відновлення роботи лінії з виробництва двигунів зажадає від німецької компанії MTU перебудувати весь ланцюжок постачання, пов'язаного з проєктом, що займе багато часу.

Йелве також вказав на іншу причину — у Німеччині не так багато танків, як у США, Росії та Індії. Це означає, що німцям не потрібно багато танкових двигунів, тому, якщо на якийсь тип обладнання не надходить багато замовлень, вони можуть просто припинити його виробництво.

Підбиваючи підсумок, можна сказати, що затримка Німеччини з постачанням двигунів для танків Arjun Mark 1 може бути викликана складністю створення нового ланцюжка постачань. Це охоплює пошук нових постачальників і укладення нових угод з іншими субпідрядниками.

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На закінчення експерт зазначив, що головне побоювання полягає в тому, чи не призведе перехід на новий двигун до затримок у реалізації всього проєкту і чи не вплине це на загальну програму створення танка Arjun.

Раніше повідомлялося, що індійська Організація оборонних досліджень і розробок (DRDO) почала випробування легкого танка Zorawar, який будують на базі корейської САУ К9 Thunder. Індійські зброярі почали розробку машини для потенційного протистояння з китайськими танками ZTQ-15.