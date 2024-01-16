Відповідь китайському ZTQ-15: Індія почала випробування легкого танка Zorawar

Китай має на озброєні легкі танки ZTQ-15, які він використав у спірних регіонах Ладакхи та Шикіму. Російські Т-72 не пристосовані для бойових дій на висоті понад 5 км, тому Індія випробовує власні легкі машини.

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Організація оборонних досліджень і розробок (DRDO) розпочала випробування легкого танка Zorawar, який будують на базі корейської САУ К9 Thunder. Про це повідомляє Business Standart.

У Раджастані в умовах пустелі розпочаті випробування легкого танка Zorawar. Розробку машини почали для потенційного протистояння з китайськими танками ZTQ-15 у високогірних районах Східного Ладакха та Шикіму. Танк назвали Zorawar на честь генерала з 19 століття, який завоював Ладакх і Балтистан.

Рішення створити легкий танк в Індії ухвалили у 2020 році. Тоді близько 300—500 легких танків і сотні китайських солдатів вторглися в Ладакху. Після 20 раундів переговорів вони досі не вийшли зі спірної території. Індійська армія має на озброєні танки Т-72, які складно перекидати в райони на висоті понад 5 км.

Китайські ZTQ-15 важать усього 33—36 тонни, тому вони почуваються у високогірній місцевості значно краще. Двигуни Norinco ZTQ-15 мають потужність 1000 кінських сил, що дає понад 30 кінських сил на тонну. Т-72, зі свого боку, має двигун на 780 кінських сил і важить 42 тонни або 18,5 к.с. на тонну.

Отож в Індії почали працювати над двома версіями легкого танка. Перший варіант машини має в основі шасі від САУ К9 Vajra (ліцензійна версія корейського шасі для САУ K9) і башту від Т-90 зі 125-мм гарматою. Другий варіант передбачав таке саме шасі, але вже 105-мм гармату бельгійського виробника John Cockerill.

Від проєкту з баштою Т-90 відмовилися через його вагу. 8-9 тонн важить башта плюс 28-тонне шасі робило б машину вагою 36-37 тонни, а це вже вважалося неприпустимим для Індії. Другий варіант порушує норми Міністерства оборони "Made in India".

Урешті DRDO вирішила встановити двигун Cummins, який локально виробляють у країні. Розробити нову башту для Zorawar і власну 105-мм гармату може компанія Kalyani Group. Усе це має дати змогу створити танк вагою менш ніж 25 тонн, щоб співвідношення потужності до ваги складало 30 к.с. на тонну. Наразі індійська армія вже замовила 59 легких танків. Їх виробляє Larsen & Toubro.

Нагадаємо, 16 січня в Індії успішно випробували нову систему ППО Arash-NG, яка здатна уражати цілі в радіусі 80 км.

Раніше повідомлялося, що Росія та Індія обговорюють питання спільного виробництва зброї.