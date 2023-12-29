РФ та Індія обговорюють спільне виробництво зброї попри війну в Україні

Товарообіг між РФ та Індією торік перевищив 50 млрд доларів. Очікується, що в цьому році показники ще більше зростуть.

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Міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар провів зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним. Однією з тем було обговорення спільного виробництва зброї. Про це повідомляє Defense News.

Під час зустрічі Путін проінформував очільника індійської дипломатії про хід війни в Україні. Премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді займає нейтральну позицію щодо повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Відтак Нью-Делі нарощує торгівлю з Москвою. Індія стає все важливішим ринком для підсанкційної Росії, зокрема як імпортер нафти.

"Дуже важливо зробити нашу торговельну взаємодію більш стійкою. Нам потрібно подумати, як цього досягти", – сказав міністр Джайшанкар.

Під час пʼятиденного візиту Джайшанкар зустрівся також з головою російської дипломатії Сергієм Лавровим. Вони обговорили перспективи військово-технічного співробітництва включно зі спільним виробництвом сучасних видів озброєнь.

Зазначається, що товарообіг між РФ та Індією перевищив 50 млрд доларів. Джайшанкар очікує, що в цьому році буде рекордна торгівля між двома країнами.

"Ми розраховуємо перевищити цей показник цього року. І що важливо, ця торгівля є більш збалансованою, стійкою та забезпечує справедливий доступ на ринок", – сказав голова МЗС Індії.

Нагадаємо, 27 грудня Лавров заявив, що РФ та Індія наблизилися до спільного виробництва військової техніки.

26 грудня ВМС Індії прийняли на озброєння третій есмінець Imphal, який має потужне озброєння та стелс-технології.