Корабель-невидимка: ВМС Індії прийняли на озброєння третій есмінець Imphal

Індійські військові стверджують, що за наявності потужного озброєння і систем навігації корабель володіє поліпшеними характеристиками скритності завдяки конструкції та застосуванню "радіопрозорого матеріалу".

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Військово-морський флот Індії остаточно ввів у дію свій ракетний есмінець-невидимку INS Imphal. Після завершення ретельної й всебічної програми випробувань до складу індійських ВМС увійшов третій із чотирьох есмінців Visakhapatnam (проєкт 15B), спроєктованих конструкторським бюро військових кораблів ВМС Індії та побудованих компанією Mazagon Dock Limited. Про це 26 грудня повідомила пресслужба Міноборони Індії.

На церемонії прийняття стелс-корабля в Мумбаї був присутній міністр оборони країни Раджнатх Сінгх, який заявив, що цей корабель є блискучим прикладом досягнень індійських кораблебудівників та їхнього внеску в оборону країни.

За даними Міноборони, корабель має довжину 163 метри, ширину 17 метрів і водотоннажність 7 тонн. Він оснащений комбінованою газобензиновою силовою установкою (COGAG), що складається з чотирьох газових турбін, і здатний розвивати швидкість понад 30 вузлів (56 км/год).

Головною особливістю есмінця є поліпшені характеристики скритності, які досягаються завдяки ефективній формі корпусу, надбудови, пластинчастих щогл і використання радіопрозорого матеріалу на відкритих палубах.

Що стосується озброєння, то корабель оснащений 16 протикорабельними крилатими ракетами класу BrahMos і 76-мм морською гарматою OTO Melara. Протиповітряна оборона корабля забезпечується 32 ракетами Barak 8ER, 16 з яких розміщені у вертикальних пускових установках (VLS) — дві розташовані в носі і пара в кормі. Також є чотири корабельні гармати АК-630М.

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Для ведення протичовнової війни INS Imphal оснащений гідролокатором, встановленим на корпусі, і здвоєними торпедними апаратами для важких торпед. Есмінець також має дві протичовнові ракетні установки RBU-6000.

Есмінці проєкту 15B є продовженням кораблів класу Kolkata, замовлених ВМС Індії протягом останнього десятиліття. Індійські військові стверджують, що INS Imphal є візитною карткою індійського суднобудування і входить до числа найбільш технологічно просунутих військових кораблів у світі.

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