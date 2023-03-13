ВМС Індії замовлять спільні з РФ протикорабельні ракети BrahMos на $2,5 млрд, — ЗМІ

Індія замовить понад 200 надзвукових крилатих ракет BrahMos. Країна й надалі розвиває військове співробітництво з Росією, попри санкції.

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Військово-морські сили Індії планують найближчим часом оформити контракт на замовлення надзвукових протикорабельних ракет BrahMos. Орієнтовна їхня вартість – 2,5 млрд доларів, повідомляє 13 березня Times of India.

Планується закупка партії з 200 одиниць ракет, які спільно виробляються з Росією. Ці екземпляри зброї є версією російської ракети П-800 "Оникс", що активно застосовувалися по цивільній інфраструктурі, зокрема в Одесі, Миколаєві, Очакові та інших приморських міст.

ВМС Індії може отримати версію ракети зі збільшеною дальністю польоту до 400 км. Раніше цей показник становив 290 км. Загалом BrahMos можуть використовувати для озброєння не тільки кораблів, але й берегових комплексів. Індійські військові судна вже мають на борту таке ракетне озброєння.

Подальше виробництво ракет BrahMos може бути доволі вигідним та зручним шляхом отримання критичних компонентів РФ. Це допоможе агресору у виробництві власного озброєння, а також продемонструє спосіб обходу санкцій на продаж озброєння на світовий ринок. Наприклад, у березні минулого року цю ракету вже замовляло військове відомство Філіппін. Представники виробника планують отримати експортні замовлення ще на 2,5-3 млрд доларів.

Індія й надалі замовляє у РФ озброєння, зокрема очікує на фрегат Tushil, проєкту 11356. Також розвивається співпраця й у сухопутній компоненті. Азійська країна отримує зенітні-ракетні комплекси С-400 та демонструє розгортання виробництва АК-203, на спільному з РФ підприємстві.

Раніше Фокус повідомляв з посиланням на Breaking Defense, що РФ має намір залучити країни Близького Сходу для виробництва винищувачів Су-75. Російські оборонні компанії планують взяти участь на міжнародній виставці для того, щоб знайти нових клієнтів для своєї авіації, а також налагодити виробництво "високотехнологічних платформ", яких російським загарбникам бракує для подальшої агресії.