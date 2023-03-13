ВМС Индии закажут совместные с РФ противокорабельные ракеты BrahMos на $2,5 млрд, — СМИ

Индия закажет более 200 сверхзвуковых крылатых ракет BrahMos. Страна продолжает развивать сотрудничество с Россией, несмотря на санкции.

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Военно-морские силы Индии планируют в ближайшее время оформить контракт на заказ сверхзвуковых противокорабельных ракет BrahMos. Примерная их стоимость – 2,5 млрд долларов, сообщает 13 марта Times of India.

Планируется закупка партии из 200 единиц ракет, совместно производимых с Россией. Эти экземпляры оружия являются версией российской ракеты П-800 "Оникс", активно применявшейся по гражданской инфраструктуре, в частности, в Одессе, Николаеве, Очакове и других приморских городах.

ВМС Индии может получить версию ракеты с возросшей дальностью полета до 400 км. Ранее этот показатель составил 290 км. В общем, BrahMos могут использовать для вооружения не только кораблей, но и береговых комплексов. Индийские военные суда уже имеют на борту такое ракетное вооружение.

Дальнейшее производство ракет BrahMos может оказаться достаточно выгодным и удобным путем получения критических компонентов РФ. Это поможет агрессору в производстве собственного вооружения, а также продемонстрирует способ обхода санкций по продаже вооружения на мировой рынок. К примеру, в марте прошлого года эту ракету уже заказывало военное ведомство Филиппин. Представители производителя планируют получить экспортные заказы еще на 2,5-3 млрд. долларов.

Индия и дальше заказывает у РФ вооружение, в том числе ожидает фрегат Tushil, проекта 11356. Также развивается сотрудничество и в сухопутном компоненте. Азиатская страна получает зенитно-ракетные комплексы С-400 и демонстрирует развертывание производства АК-203 на совместном с РФ предприятии.

Ранее Фокус сообщал со ссылкой на Breaking Defense, что РФ намерена привлечь страны Ближнего Востока для производства истребителей Су-75. Российские оборонные компании планируют принять участие на международной выставке для того, чтобы найти новых клиентов для своей авиации, а также наладить производство высокотехнологичных платформ, которых российским захватчикам не хватает для дальнейшей агрессии.