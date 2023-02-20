Не только Индия: РФ хочет привлечь Ближний Восток для производства истребителей Су-75

Россия попытается вернуть доверие к странам Персидского залива после неудач в войне против Украины. По мнению аналитиков, такое сотрудничество возможно из-за недоступности американских технологий.

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На выставке вооружений IDEX 2023 в Объединенных Арабских Эмиратах РФ планирует привлечь страны Ближнего Востока для производства истребителей 5 поколения. Об этом сообщает Breaking Defense.

Российские оборонные компании планируют принять участие на международной выставке, чтобы найти новых клиентов своей авиации или же наладить совместное производство "высокотехнологичных платформ". В Рособоронэкспорте заявляют, что они планируют сотрудничать не только в изготовлении Су-75 Checkmate, но и в комплексах ПВО, оборудования для морского флота, а также в вооружении для сухопутных войск.

Отмечается, что Россия не является участником выставке, но у них будет отдельный павильон, где оборонно-промышленный комплекс предоставит свое вооружение. Научный сотрудник Института Бейкера при университете Райса по Ближнему Востоку Кристиан Ульрихсен считает, что IDEX 2023 станет показательным.

"Плохая работа многих российских систем в войне против Украины подорвала доверие международного сообщества к России как к поставщику оружия. Участие в IDEX может быть способом попытаться восстановить часть импульса, утраченного за последний год, особенно на региональных рынках Ближнего Востока, Азии и Африки, которые также были в центре внимания российских коммерческой и дипломатической активности в последние месяцы", — заявил Ульрихсен.

Для стран Ближнего Востока РФ может быть интересна, так как истребитель F-35 для них недоступен. Производственные линии заняты на годы вперед. Также Вашингтон наложил определенные ограничения из-за беспокойства по поводу Саудовской Аравии и предыдущего участия ОАЭ в конфликте в Йемене.

Напомним, 7 февраля СМИ писали, что РФ попробует вовлечь Индию в производство истребителей Су-75 Checkmate.

15 февраля СМИ писали, что РФ готова поделиться с Индией технологиями производства танка "Армата".