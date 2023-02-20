Не лише Індія: РФ хоче залучити Близький Схід для виробництва винищувачів Су-75

Росія спробує повернути довіру до країн Перської затоки після невдач у війні проти України. На думку аналітиків, така співпраця можлива через недоступність американських технологій.

Related video

На виставці озброєнь IDEX 2023 в Об'єднаних Арабських Еміратах РФ планує залучити країни Близького Сходу для виробництва винищувачів 5 покоління. Про це повідомляє Breaking Defense.

Російські оборонні компанії планують взяти участь на міжнародній виставці, щоб знайти нових клієнтів своїй авіації або налагодити спільне виробництво "високотехнологічних платформ". У Рособоронекспорті заявляють, що вони планують співпрацювати не лише у виготовленні Су-75 Checkmate, а й у комплексах ППО, обладнанні для морського флоту, а також в озброєнні для сухопутних військ.

Зазначається, що Росія не є учасником виставки, але в них буде окремий павільйон, де оборонно-промисловий комплекс надасть своє озброєння. Науковий співробітник Інституту Бейкера при університеті Райса Близького Сходу Крістіан Ульріхсен вважає, що IDEX 2023 стане показовим.

"Погана робота багатьох російських систем у війні проти України підірвала довіру міжнародної спільноти до Росії як до постачальника зброї. Участь в IDEX може бути способом спробувати відновити частину імпульсу, втраченого за останній рік, особливо на регіональних ринках Близького Сходу, Азії та Африки, які також були в центрі уваги російської комерційної та дипломатичної активності в останні місяці", — заявив Ульріхсен.

Для країн Близького Сходу РФ може бути цікавою, оскільки винищувач F-35 для них недоступний. Виробничі лінії зайняті на роки вперед. Також Вашингтон наклав певні обмеження через занепокоєння щодо Саудівської Аравії та попередньої участі ОАЕ у конфлікті в Ємені.

Нагадаємо, 7 лютого ЗМІ писали, що РФ спробує залучити Індію у виробництво винищувачів Су-75 Checkmate.

15 лютого ЗМІ писали, що РФ готова поділитись з Індією технологіями виробництва танка "Армата".