РФ спробує залучити Індію у виробництво винищувачів Су-75 Checkmate, – ЗМІ

Попри кооперацію у низці проєктів на кшталт С-400, протикорабельної ракети Brahmos та інших, виробництво Су-75 може не зацікавити Індію. Вони мають свою програму із західними країнами.

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У Кремлі сподіваються продовжити співпрацю з Індією в оборонно-промисловому комплексі. Зокрема у виробництві нового винищувача 5 покоління Су-75 Checkmate. Про це повідомляє Defense Express.

Попри повномасштабне вторгнення РФ в Україну, Індія продовжує співпрацю з РФ у низці проєктів. Зокрема, у ЗРС С-400, створенні протикорабельної ракети Brahmos, а також виробництві автоматів АК-203. Наступною метою Москви є участь Індії у створенні винищувача, як заявляється, 5 покоління Су-75 Checkmate.

Макет літака представлять улітку 2021 року. Його позиціонували як легкий винищувач 5-го покоління, який підійде для країн Близького Сходу, Індії. В'єтнаму та інших країн.

Під час виставки Aero India 2023 Кремль запропонує Індії взяти участь у програмі. У виданні зазначають, що для Делі російська пропозиція може виявитися не найпривабливішою. У 2018 році вони вийшли зі спільної розробки FGFA на базі винищувача Су-57, який розпочався у 2007 році. Попри виділені 295 млн доларів, Індія вийшла з програми через "розбіжності між сторонами".

[ + – ] Концепт винищувача HAL AMCA

Нині в Індії розробляється власний винищувач 5 покоління HAL AMCA у кооперації із західними компаніями. Перший політ літак повинен здійснити вже наступного або 2025 року, а старт серійного виробництва намічено на 2028-2030 роки.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року ЗМІ писали, що РФ може попрощатися з винищувачами Су-57 та Су-75 для експорту. Санкції суттєво обмежують можливості ВПК.

20 липня 2021 року в РФ офіційно презентували новий винищувач Су-75 Checkmate. Його планували виготовляти здебільшого на експорт.