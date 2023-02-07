РФ попробует вовлечь Индию в производство истребителей Су-75 Checkmate, – СМИ

Несмотря на кооперацию в ряде проектов по типу С-400, противокорабельной ракеты Brahmos и других, производство Су-75 может не заинтересовать Индию. У них есть своя программа с западными странами.

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В Кремле надеются продолжить с Индией сотрудничество в оборонно-промышленном комплексе. В частности, в производстве нового истребителя 5 поколения Су-75 Checkmate. Об этом сообщает Defense Express.

Несмотря на полномасштабное вторжение РФ в Украину Индия продолжает сотрудничество с РФ в ряде проектов. В частности, в ЗРС С-400, создании противокорабельной ракеты Brahmos, а также производстве автоматов АК-203. Следующей целью Москвы является участие Индии в создании истребителя, как заявляется, 5 поколения Су-75 Checkmate.

Макет самолета был представлен летом 2021 года. Его позиционировали как легкий истребитель 5 поколения, который подойдет для стран Ближнего Востока, Индии. Вьетнама и других стран.

В ходе выставки Aero India 2023 Кремль предложит Индии поучаствовать в программе. В издании отмечают, что для Дели российское предложение может оказаться не самым привлекательным. В 2018 году они вышли из совместной разработки FGFA на базе истребителя Су-57, который начался в 2007 году. Несмотря на выделенные 295 млн долларов Дели вышла из программы из-за "разногласий между сторонами".

[ + – ] Концепт истребителя HAL AMCA

Сейчас в Индии разрабатывается собственный истребитель 5 поколения HAL AMCA в кооперации с западными компаниями. Первый полет самолет должен совершить уже в следующем или в 2025 году, а старт серийного производства намечен на 2028-2030 годы.

Напомним, в октябре 2022 года СМИ писали, что РФ может попрощаться с истребителями Су-57 и Су-75 для экспорта. Санкции существенно ограничивают возможности ВПК.

20 июля 2021 года в РФ официально презентовали новый истребитель Су-75 Checkmate. Его планировали изготавливать по большей мере на экспорт.