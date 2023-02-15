РФ готова поділитися технологіями виробництва танка "Армата" з Індією, — ЗМІ

Для Кремля важливо пожвавити свою оборонку під санкціями, а Нью-Делі шукає машину в межах програми закупівлі 1700 танків для майбутніх викликів.

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Росія зацікавлена в спільній розробці основного бойового танка (ОБТ) Т-14 "Армата" з Індією. Вона готова поділитися технологіями машини. Про це повідомляє The EurAsian Times.

Т-14 "Армата" — це найсучасніший танк РФ, який пропонує зробити вежу танка "безлюдною". Екіпаж водночас перебуватиме в захищеній бронекапсулі. Заступник директора Федеральної служби з військово-технічного співробітництва Володимир Дрожжов заявив, що РФ зацікавлена в обміні технологіями з Індією.

"Російська сторона планує взяти участь у спільній розробці індійського ОБТ із використанням сучасних російських технологій у галузі танкобудування", — заявив Дрожжов.

У виданні зазначають, що останніми роками ідея співпраці Індії з РФ щодо розробки ОБТ на базі платформи "Армата" активно обговорюється. Зараз індійський танковий парк складається з танків Т-72 і Т-90. Водночас наголошується, що нинішні російські танки "технологічно застаріли, особливо з погляду рухливості, захисту й вогневої потужності".

У зв'язку з викликами Індія прискорила придбання та розробку танків. До 2030 року уряд планує купити 1700 танків у межах програми Future Ready через виклики на півночі та заході країни.

Новий основний бойовий танк повинен мати елементи штучного інтелекту, працювати в сетецентричному середовищі та в умовах радіоелектронної боротьби. Росія впевнена, що їхня "Армата" може задовольнити індійські вимоги. Кремлю важливо прагнути залучити клієнтів для покриття вартість розробки "Армати", а також пожвавити свою оборонну промисловість, яка перебуває під тиском західних санкцій.

Водночас сама російська армія досі не отримала серійну версію танків Т-14, партія у військах досі не пройшла випробувань.

Нагадаємо, 25 січня в британській розвідці заявили, що РФ боїться застосовувати танки Т-14 "Армата" в боях проти ЗСУ.

Наприкінці грудня російські пропагандисти анонсували перекидання в Україну танків Т-14 "Армата".