Росіяни бояться застосовувати танки Т-14 "Армата" в боях проти ЗСУ, — британська розвідка (фото)

Росія, як нагадують у відомстві, провела роботи з підготовки невеликої першої партії "Армат" для розгортання в Україні, але солдати неохоче прийняли озброєння через незадовільний технічний стан.

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Російські військовослужбовці остерігаються використовувати танки Т-14 "Армата" у боях проти Сил оборони України. Про це йдеться у свіжому звіті військової розвідки Міністерства оборони Великобританії від 25 січня.

Відомство нагадує, що раніше Росія провела роботи з підготовки невеликої кількості бойових танків Т-14 "Армата" для першого оперативного розгортання вказаної техніки в Україні.

Однак російські війська, які задіяні у бойових діях у сусідній країні, неохоче прийняли озброєння через його вкрай незадовільний технічний стан.

"Неясно, які саме характеристики "Армат" викликали таку реакцію, але протягом останніх трьох років російські офіційні особи публічно описували проблеми з двигуном та тепловізійними системами Т-14", — продовжили британські розвідники у своєму звіті.

Окремо відомство зазначає, що у 2021 році міністр оборони РФ Сергій Шойгу називав "експериментально-промислову" партію танків Т-14, серійний випуск якої запланований на рік пізніше. Тому, враховуючи вище сказане, розвідники приходять до висновку, що всі розгорнуті на території України "Армати" не відповідатимуть працездатним стандартам для нової техніки.

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Нагадаємо, що наприкінці грудня російські пропагандисти анонсували перекидання в Україну танків Т-14 "Армата", які вважаються у РФ одними з найсучасніших. На бойові машини встановили динамічний захист "Малахіт" та комплекс активного захисту "Афганіт", які мають протидіяти протитанковим ракетам.

Щобільше, британська розвідка у своєму звіті від 19 січня вже коментувала можливе перекидання танків Т-14 "Армата" в Україну. Передислокацію бойової техніки відомство назвало ризикованою через проблеми адаптації логістичного ланцюжка.