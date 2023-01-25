Росіяни бояться застосовувати танки Т-14 "Армата" в боях проти ЗСУ, — британська розвідка (фото)
Росія, як нагадують у відомстві, провела роботи з підготовки невеликої першої партії "Армат" для розгортання в Україні, але солдати неохоче прийняли озброєння через незадовільний технічний стан.
Російські військовослужбовці остерігаються використовувати танки Т-14 "Армата" у боях проти Сил оборони України. Про це йдеться у свіжому звіті військової розвідки Міністерства оборони Великобританії від 25 січня.
Відомство нагадує, що раніше Росія провела роботи з підготовки невеликої кількості бойових танків Т-14 "Армата" для першого оперативного розгортання вказаної техніки в Україні.
Однак російські війська, які задіяні у бойових діях у сусідній країні, неохоче прийняли озброєння через його вкрай незадовільний технічний стан.
"Неясно, які саме характеристики "Армат" викликали таку реакцію, але протягом останніх трьох років російські офіційні особи публічно описували проблеми з двигуном та тепловізійними системами Т-14", — продовжили британські розвідники у своєму звіті.
Окремо відомство зазначає, що у 2021 році міністр оборони РФ Сергій Шойгу називав "експериментально-промислову" партію танків Т-14, серійний випуск якої запланований на рік пізніше. Тому, враховуючи вище сказане, розвідники приходять до висновку, що всі розгорнуті на території України "Армати" не відповідатимуть працездатним стандартам для нової техніки.
Нагадаємо, що наприкінці грудня російські пропагандисти анонсували перекидання в Україну танків Т-14 "Армата", які вважаються у РФ одними з найсучасніших. На бойові машини встановили динамічний захист "Малахіт" та комплекс активного захисту "Афганіт", які мають протидіяти протитанковим ракетам.
Щобільше, британська розвідка у своєму звіті від 19 січня вже коментувала можливе перекидання танків Т-14 "Армата" в Україну. Передислокацію бойової техніки відомство назвало ризикованою через проблеми адаптації логістичного ланцюжка.