Россияне боятся применять танки Т-14 "Армата" в боях против ВСУ, — британская разведка (фото)

Россия, как напоминают в ведомстве, провела работы по подготовке небольшой первой партии "Армат" для развертывания в Украине, но солдаты неохотно приняли вооружение из-за неудовлетворительного технического состояния.

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Российские военнослужащие остерегаются использовать танки Т-14 "Армата" в боях против Сил обороны Украины. Об этом говорится в свежем отчете военной разведки Министерства обороны Великобритании от 25 января.

Ведомство напоминает, что ранее Россия провела работы по подготовке небольшого количества боевых танков Т-14 "Армата" для первого оперативного развертывания указанной техники в Украине.

Однако российские войска, которые задействованы в боевых действиях в соседней страной, неохотно приняли вооружение из-за его крайне неудовлетворительного технического состояния.

"Неясно, какие именно характеристики "Армат" вызвали такую реакцию, но в течение последних трех лет российские официальные лица публично описывали проблемы с двигателем и тепловизионными системами Т-14", — продолжили британские разведчики в своем отчете.

Отдельно ведомство отмечает, что в 2021 году министр обороны РФ Сергей Шойгу называл "экспериментально-промышленной" партию танков Т-14, серийный выпуск которой был запланирован годом позже. Поэтому, учитывая выше сказанное, разведчики приходят к выводу, что все развернутые на территории Украины "Арматы" не будут соответствовать работоспособным стандартам для новой техники.

[ + – ] Россияне боятся применять танки Т-14 "Армата" в Украине

Напомним, что в конце декабря российские пропагандисты анонсировали переброску в Украину танков Т-14 "Армата", которые считаются в РФ одними из наиболее современных. На боевые машины были установлены динамическая защита "Малахит" и комплекс активной защиты "Афганит", которые должны противодействовать противотанковым ракетам.

Более того, британская разведка в своем отчете от 19 января уже комментировала возможную переброску танков Т-14 "Армата" в Украину. Передислокацию боевой техники ведомство назвало рискованной из-за проблем адаптации логистической цепочки.