В РФ анонсували перекидання в Україну танків "Армата": скільки машин можуть задіяти

З 2015 року в РФ виготовили до 20 танків "Армата". Їх головною особливістю є ізольована башта, яка повинна підвищити виживання машин в умовах боїв.

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Російський пропагандист Володимир Соловйов анонсував задіяння у війні проти України танків наступного покоління Т-14 "Армата". Про це повідомляється у його телеграм-каналі.

Як стверджує Соловйов, "Ахмата йде на Захід". У ролику під епічну музику показують сам танк, а закінчується написом "Скоро". Більше жодних даних він не надав про терміни та кількість танків, які направлять в Україну. Водночас на "Мілітарному" нарахували 2 "Армати" у самому ролику. Інші російські ресурси розповсюджують відео, на якому цілих 4 "Армати" рухаються у складі колони.

Додамо, що у відкритому доступі є інформація, що армія РФ отримала до 20 машин досвідченої партії. Унікальний танк тим, що в ньому реалізовано концепцію ізольованої башти. У Т-14 весь екіпаж знаходиться в ізольованій капсулі передньої частини танка. Усі радянські/російські танки реалізовані так, що при детонації БК шансів вижити в екіпажу немає, оскільки він фактично сидить на боєприпасах.

На Т-14 встановили новий динамічний захист "Малахіт" і комплекс активного захисту "Афганіт". Вони повинні протидіяти протитанковим керованим ракетам. Також танк оснащується двигуном А-85-ЗА зі змінною потужністю 1 350-1 800 кінських сил. Як озброєння встановлено 125-мм гармату 2А82-1С, яка може вести стрільбу ракетами "Рефлекс-М".

Танк Т-14 "Армата" дебютував на публіці навесні 2015 року на параді в Москві. Очікувалося, що до кінця 2020 року в РФ буде 100 танків Т-14. Вартість одного танка за умови масового виробництва — 4 млн доларів. Наразі через санкції невідомо, чи можуть вони взагалі виробляти "Армати".

Нагадаємо, 15 листопада повідомлялося, що в РФ планують завершити випробування Т-14 "Армата" у 2023 році. У танка проблеми з двигуном, коробкою передач та ізольованою баштою.

2 листопада російський танк був помічений на полігоні під Казанню. У ЗМІ писали, що танки можуть готувати для боїв в Україні.