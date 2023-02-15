РФ готова поделиться технологиями производства танка "Армата" с Индией, – СМИ

Для Кремля важно оживить свою оборонку под санкциями, а Нью-Дели ищет машину в рамках программы закупки 1700 танков для будущих вызовов.

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Россия заинтересована в совместной разработке основного боевого танка (ОБТ) Т-14 "Армата" с Индией. Она готовы поделиться технологиями машины. Об этом сообщает The EurAsian Times.

Т-14 "Армата" — это самый современный танк РФ, который предлагает сделать башню танка "необитаемой". Экипаж при этом будет находиться в защищенной бронекапсуле. Замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимр Дрожжов заявил, что РФ заинтересована в обмене технологиями с Индией.

"Российская сторона планирует принять участие в совместной разработке индийского ОБТ с использованием современных российских технологий в области танкостроения", — заявил Дрожжов.

В издании отмечают, что в последние годы идея сотрудничества Индии с РФ по разработке ОБТ на базе платформы "Армата" активно обсуждается. Сейчас индийский танковый парк состоит из танков Т-72 и Т-90. При этом подчеркивается, что нынешние российские танки "технологически устарели, особенно с точки зрения подвижности, защиты и огневой мощи".

В связи с вызовами Индия ускорила приобретение и разработку танков. К 2030 году правительство планирует купить 1700 танков в рамках программы Future Ready из-за вызовов на севере и западе страны.

Новый основной боевой танк должен иметь элементы искусственного интеллекта, работать в сетецентрической среде и в условиях радиоэлектронной борьбы. Россия уверена, что их "Армата" может удовлетворить индийские требования. Кремлю важно стремиться привлечь клиентов для покрытия стоимость разработки "Арматы", а также оживить свою оборонную промышленность, которая находится под давлением западных санкций.

При этом сама российская армия до сих пор не получила серийной версии танков Т-14, партия в войсках все еще не прошла испытаний.

Напомним, 25 января в британской разведке заявили, что РФ боится применять танки Т-14 "Армата" в боях против ВСУ.

В конце декабря российские пропагандисты анонсировали переброску в Украину танков Т-14 "Армата",