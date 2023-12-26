Корабль-невидимка: ВМС Индии приняли на вооружение третий эсминец Imphal

Индийские военные утверждают, что при наличии мощного вооружения и систем навигации корабль обладает улучшенными характеристики скрытности благодаря конструкции и применению "радиопрозрачного материала".

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Военно-морской флот Индии окончательно ввел в строй свой ракетный эсминец-невидимку INS Imphal. После завершения тщательной и всесторонней программы испытаний в состав индийских ВМС вошел третий из четырех эсминцев Visakhapatnam (проект 15B), спроектированных конструкторским бюро военных кораблей ВМС Индии и построенных компанией Mazagon Dock Limited. Об этом 26 декабря сообщила пресс-служба Минобороны Индии.

На церемонии принятия стелс-корабля в Мумбаи присутствовал министр обороны страны Раджнатх Сингх, который заявил, что данный корабль является блестящим примером достижений индийских кораблестроителей и их вклад в оборону страны.

По данным Минобороны, корабль имеет длину 163 метра, ширину 17 метров и водоизмещение 7 тонн. Он оснащен комбинированной газо-бензиновой силовой установкой (COGAG) состоящей из четырех газовых турбин, он способен развивать скорость свыше 30 узлов (56 км/ч).

Главной особенностью эсминца — улучшенные характеристики скрытности, которые достигаются за счет эффективной формы корпуса, надстройки, пластинчатых мачт и использования радиопрозрачного материала на открытых палубах.

Что касается вооружения, то корабль оснащен 16 противокорабельными крылатыми ракетами класса BrahMos и 76-мм морским орудием OTO Melara. Противовоздушная оборона корабля обеспечивается 32 ракетами Barak 8ER,16 из которых размещены в вертикальных пусковых установках (VLS) — две расположены в носу и пара в корме. Также имеется четыре корабельных орудия АК-630М.

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Для ведения противолодочной войны INS Imphal оснащен гидролокатором, установленным на корпусе, и сдвоенными торпедными аппаратами для тяжелых торпед. Эсминец также имеет две противолодочные ракетные установки RBU-6000.

Эсминцы проекта 15B являются продолжением кораблей класса Kolkata, заказанных ВМС Индии в течение последнего десятилетия. Индийские военные утверждают, что INS Imphal является визитной карточкой индийского судостроения и входит в число самых технологически продвинутых военных кораблей в мире.

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