Успішно вразила корабель: Індія випробувала надзвукову ракету BrahMos збільшеної дальності

Тестовий запуск провели в Бенгальській затоці. Винищувач Су-30МКІ запустив крилату ракету з дальністю 450 км, створену спільно з російськими розробниками.

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Військово-повітряні сили Індії в четвер, 29 грудня, провели випробування надзвукової крилатої ракети BrahMos ("Брамос") класу "повітря — земля" збільшеної дальності з винищувача Су-30МКІ. Про це у Twitter повідомила пресслужба ВВС.

"ВПС успішно запустили ракету BrahMos Air Launched збільшеної дальності", — зокрема, поінформувало командування.

Як уточнюється, випробування пройшло в Бенгальській затоці. Запущена з винищувача Су-30МКІ, надзвукова крилата ракета з дальністю 450 км вразила ціль "корабель".

"Збільшена дальність польоту BrahMos у поєднанні з високими характеристиками Су-30МКІ надає стратегічної переваги ВПС і дозволяє їм мати бойову перевагу в майбутніх бойових діях", — передає слова командування Військово-повітряних сил газета Times of India.

Як пишуть журналісти, випробування ракети, яка летить втричі швидше за швидкість звуку, стали другими за рахунком після її модернізації з початкової 290-кілометрової дальності.

BrahMos (також відома як PJ-10) — це надзвукова протикорабельна ракета, розроблена спільно російською військово-промисловою корпорацією "НУО машинобудування" та Організацією оборонних досліджень і розробок (DRDO) Міністерства оборони Індії.

За основу взято радянську надзвукову протикорабельну крилату ракету П-800 "Онікс".

Нагадаємо, 9 грудня в США випробували нову гіперзвукову ракету AGM-183A ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon). Пуск ракети проводився бомбардувальником B-52H Stratofortress.

У жовтні Туреччина провела успішні випробування балістичної ракети Tayfun, розробленої компанією Roketsan. Політ зайняв 458 секунд на дистанцію 561 км. Це перша балістична ракета малої дальності, розроблена Туреччині.

Після цього російський політолог і колишній депутат Держдуми Семен Багдасаров у програмі Володимира Соловйова заявив, що Росія має переглянути свої відносини з Туреччиною, з боку якої нібито виходить загроза.