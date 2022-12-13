Для швидкого реагування: у США випробували нову гіперзвукову ракету

Швидкість AGM-183A ARRW перевищує швидкість звуку в понад п'ять разів. Розробка ракети велася компанією Lockheed Martin упродовж п'яти років.

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Військово-повітряні сили США провели перше робоче випробування нової гіперзвукової ракети AGM-183A ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon). Її створили для швидкого реагування із запуском із повітряних носіїв. Про це повідомляє пресслужба ВПС США.

Як зазначається, випробування ракети за принципом All-Up-Round відбулися 9 грудня біля узбережжя Південної Каліфорнії. Пуск ракети проводився бомбардувальником B-52H Stratofortress.

"Це випробування стало першим запуском повноцінного бойового прототипу ракети", — каже пресслужба ВВС.

Перед запуском проводилися випробування двигунів ракети.

Розробка AGM-183A ARRW велася протягом п'яти років.

Після відокремлення від літака ракета досягла гіперзвукової швидкості, яка більш ніж у п'ять разів перевищує швидкість звуку, завершила траєкторію польоту й вибухнула в районі аеродрому. Отже, всі цілі випробування були досягнуті.

"Я безмірно пишаюся завзятістю й самовідданістю, які продемонструвала ця команда, щоб надати життєво важливі можливості нашому бойовому винищувачу", — прокоментував випробування генерал Джейсон Бартоломеї.

Ракета AGM-183A ARRW розроблена компанією Lockheed Martin спеціально для ВПС США. Її створювали як малогабаритну систему повітряного базування з дальністю польоту приблизно 925 км.

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