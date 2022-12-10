"Калібри", винищувачі й ударні вертольоти: яке озброєння РФ розмістила в Криму (фото)

Видання "Радіо свобода" назвало Севастопольський порт головним військовим об'єктом. Журналісти також знайшли 10 аеродромів на півострові, де базуються винищувачі та бомбардувальники, які використовують для ударів по Україні.

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Журналісти видання "Радіо свобода" зібрали та проаналізували понад 150 російських військових об'єктів в окупованому Криму за допомогою супутникових знімків Planet Labs. Це допомогло ЗМІ вивчити військові бази, аеродроми, місця розміщення систем протиповітряної оборони (ППО) та кораблів Чорноморського флоту РФ. Про це повідомляє сайт видання.

Севастопольський порт

Одним із головних військових об'єктів Криму є Севастопольський порт. Перед повномасштабним вторгненням Росія перекинула сюди кораблі не тільки Чорноморського, а й Балтійського та Північного флотів.

Зокрема, за допомогою супутникових знімків за 9 листопада журналісти змогли ідентифікувати великі десантні кораблі (номер 1135, 1175, 775), патрульні кораблі (номер 22160), ракетні катери (номер 1239, 1241) та один крейсер (номер 11356) — це флагман ЧФ РФ "Адмірал Макаров" або його аналог "Адмірал Ессен".

Журналісти зазначають, що біля бухти "Голландія" розміщено частину ракетних суден, за допомогою яких ЗС РФ запускають ракети "Калібр" по українській території. Експерти розповіли, що "Калібри" зберігаються також на кримських військових складах, які можуть стати потенційним місцем для майбутніх атак української армії.

Аеродром "Джанкой"

Після того, як ЗСУ зупинили наступ російської армії на півдні України, об'єкт став для Росії головним логістичним хабом і місцем базування ударних вертольотів Ка-52, Мі-28, Мі-35, Мі-8. Аеродром також часто приймає вантажні літаки та штурмовики Су-25.

Аеродром "Бельбек"

Він знаходиться біля окупованого Севастополя і на ньому здебільшого розміщені винищувачі. Зокрема, супутникові знімки за 15 листопада показали, що на аеродромі стоять Су-27, Су-27 СМ, Су-34 та Міг-31.

Аеродром у Гвардійському

На об'єкті Росія розмітила одне з головних авіаугруповань. Там зосереджені штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24. Саме ці літаки найчастіше використовують для завдання ударів по території України.

Загалом журналісти нарахували 10 чинних аеродромів у Криму, а також 2 авіазаводи. На кожному з них є склади з боєприпасами та ємності з паливом.

Українські військові експерти вважають, що в майбутньому в Криму будуть нові вибухи. Вибір цілі для ударів залежатиме від того, де будуть тактичні причини та ступінь російської оборони.

Нагадаємо, 9 грудня у Повітряних силах ЗСУ розповіли, що РФ розосередила свою стратегічну авіацію після вибухів на аеродромах. Наразі авіаційна активність російських Військово-повітряних сил є низькою, а кількість атак по Україні знизилася.

6 грудня супутникові знімки показали, що кількість літаків на аеродромі "Енгельс" зменшилась після вибуху.