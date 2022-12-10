"Каллибры", истребители и ударные вертолеты: какое вооружение РФ разместила в Крыму (фото)

Издание "Радио свобода" назвало Севастопольский порт главным военным объектом. Журналисты также нашли 10 аэродромов на полуострове, где базируются истребители и бомбардировщики, которые используют для ударов по Украине.

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Журналисты издания "Радио свобода" собрали и проанализировали более 150 российских военных объектов в оккупированном Крыму с помощью спутниковых снимков Planet Labs. Это помогло СМИ выучить военные базы, аэродромы, места размещения систем противовоздушной обороны (ПВО) и кораблей Черноморского флота РФ. Об этом сообщается на сайте издания.

Севастопольский порт

Одним из главных военных объектов Крыма является Севастопольский порт. Перед полномасштабным вторжением Россия перебросила сюда корабли не только Черноморского, но и Балтийского и Северного флотов.

В частности, с помощью спутниковых снимков за 9 ноября журналисты смогли идентифицировать большие десантные корабли (номер 1135, 1175, 775), патрульные корабли (номер 22160), ракетные катеры (номер 1239, 1241) и один крейсер (номер 11356) — это или флагман ЧФ РФ "Адмирал Макаров" или его аналог "Адмирал Эссен".

Журналисты отмечают, что возле бухты "Голландия" размещены часть ракетных суден, с помощью которых ВС РФ запускают ракеты "Калибр" по украинской территории. Эксперты рассказали, что "Калибры" хранятся также на крымских военных складах, которые могут стать потенциальным местом будущих атак украинской армии.

Аэродром "Джанкой"

После того как ВСУ остановили наступление российской армии на юге Украины, объект стал для России главным логистическим хабом и местом базирования ударных вертолетов Ка-52, Ми-28, Ми-35, Ми-8. Аэродром также часто принимает грузовые самолеты и штурмовики Су-25.

Аэродром "Бельбек"

Он находится возле оккупированного Севастополя и на нем в основном размещены истребители. В частности спутниковые снимки за 15 ноября показали, что на аэродроме стоят Су-27, Су-27 СМ, Су-34 та Миг-31.

Аэродром в Гвардейском

На объекте Россия разметила одну из главных авиагруппировок. Там сосредоточены штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24. Именно эти самолеты чаще всего используют для нанесения ударов по территории Украины.

Всего журналисты насчитали 10 действующих аэродромов в Крыму, а также 2 авиазавода. На каждом из них есть склады с боеприпасами и емкости с топливом.

Украинские военные эксперты считают, что в будущем в Крыму будут новые взрывы. Выбор цели для ударов будет зависеть от того, где будут тактические причины и степень российской обороны.

Напомним, 9 декабря в Воздушных силах ВСУ рассказали, что РФ рассредоточила свою стратегическую авиацию после взрывов на аэродромах. Сейчас авиационная активность российских Военно-воздушных сил является низкой, а количество атак по Украине снизилось.

6 декабря спутниковые снимки показали, что количество самолетов на аэродроме "Энгельс" уменьшилось после взрыва.