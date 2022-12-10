Ефект України: Іспанія нарощує озброєння і поповнює стратегічні запаси (фото)

Уряд країни виділяє 500 мільйонів євро для укладання контрактів на постачання різних боєприпасів. Цей захід обумовлений тим, що значна частина озброєння була надана Україні, що призвело до деякого виснаження запасів.

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Іспанія нарощує обсяг боєприпасів для свого флоту, авіації та різних оборонних систем, а також планує поповнити свій стратегічний запас озброєння. Для цього буде витрачено суму 500 мільйонів євро, повідомляє аргентинське видання La Razón.

Оглядачі пишуть, що рішення Міністерства оборони Іспанії поповнити стратегічні запаси озброєнь було ухвалено на тлі російсько-української війни. Повідомляється, що війна в Україні підштовхнула європейські країни, зокрема й Іспанію, переглянути оборонну політику перед загрозами з боку РФ. Так уряд Педро Санчеса в розпал саміту НАТО в Мадриді оголосив про дорожню карту щодо виділення 2% ВВП на оборону до 2029 року.

"А тепер воно щойно дало зелене світло чотирьом контрактам з оцінним бюджетом майже 500 мільйонів євро на оновлення арсеналу керованих ракет і бомб", — йдеться в повідомленні.

Тим часом на цьому заходи щодо нарощування обороноздатності не закінчуються. Міноборони Іспанії готові завершити створення стратегічного резерву малокаліберних боєприпасів (5,56 мм за стандартами НАТО) для стрілецької зброї — гвинтівок і ручних кулеметів. Також у пріоритеті планується закупівля всіх типів боєприпасів від гаубичних снарядів до мінометних, враховуючи боєприпаси для корабельних гармат.

[ + – ] Патрон калібру 5,56 мм для стрілецької зброї

Журналісти зазначають, що заходи щодо укладання військових контрактів обумовлені тим, що постачання озброєння Україні для боротьби з російською армією призвело до виснаження боєприпасів в Іспанії, яка ніколи не була великим військовим замовником.

"Один з уроків, викладених в Україні, полягає в тому, що ми вважали, що довгострокових воєн більше не буде... Запаси НАТО та наші запаси недостатні, і, що серйозніше, ми теж не можемо їх отримати (боєприпаси), тому що компанії не здатні виробляти їх у тому обсязі, який витрачається під час конфлікту", — наголосив Начальник штабу оборони Королівства Іспанія адмірал Теодоро Лопес Кальдерон.

[ + – ] Ракета AIM-120 класу "повітря-повітря"

У зв’язку з цим країни-союзники, за його словами, готові вкладати чималі інвестиції для поповнення запасів боєприпасів. Зокрема, йдеться про закупівлю Міноборони Іспанії 92 ракет Amraam моделі AIM-120-C7 класу "повітря-повітря" для бойової авіації в американського виробника Raytheon за 200 мільйонів. З них 35 одиниць будуть призначені для винищувачів F-18 та Eurofighter Typhoon. Ще 35 одиниць призначені для зенітної системи Nasams, решта ракет буде закуплена для літаків Harrier AV8B. Інші чотири матимуть версію AAVI (Airborne Instrumented Vehicle).

[ + – ] Ракета AIM-120 AMRAAM

Другий контракт на суму 125 мільйонів дозволить придбати норвезькі протикорабельні ракети NSM (Naval Strike Missile) для озброєння майбутніх фрегатів F-110 та F-100. Ця ракета прийде на зміну ПКР Harpoon. Контракт враховує першу партію ракет, а також промислову співпрацю з кількома іспанськими компаніями і норвезького виробника цих ракет — Kongsberg Defense & Aerospace (KDA).

[ + – ] Норвезька крилата ракета NSM

Крім того, Іспанія придбає для збройних сил країни ракету "повітря-земля" Brimstone у консорціумі MBDA. Сума контракту оцінюється у 43 мільйони євро. Ракети будуть інтегровані з бойовим літаком Eurofighter Typhoon, що суттєво підвищить здатність винищувача знищувати наземні цілі.

[ + – ] Ракета "Brimstone"

Раніше повідомлялося, що в межах тренувальної місії Євросоюзу Іспанія готова щороку навчати 2,4 тисяч українських військових. Станом на листопад цього року в Іспанії навчається приблизно 112 українських військових.