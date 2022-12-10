Эффект Украины: Испания наращивает вооружение и пополняет стратегические запасы (фото)
Правительство страны выделяет 500 миллионов евро для заключения контрактов на поставку различных боеприпасов. Эта мера обусловлена тем, что значительная часть вооружения была предоставлена Украине, что привело к некоторому истощению запасов.
Испания наращивает объем боеприпасов для своего флота, авиации, и различных оборонительных систем, а также планирует пополнить свой стратегический запас вооружения. Для этого будет потрачена сумма в 500 миллионов евро, сообщает аргентинское издание La Razón.
Обозреватели пишут, что решение Министерства обороны Испании пополнить стратегические запасы вооружений было принято на фоне российско-украинской войны. Сообщается, что война в Украине подтолкнула европейские страны, в том числе и Испанию, пересмотреть оборонную политику перед лицом угроз со стороны РФ. Так правительство Педро Санчеса в разгар саммита НАТО в Мадриде объявило о дорожной карте по выделению 2% ВВП на оборону к 2029 году.
"А теперь оно только что дало зеленый свет четырем контрактам с оценочным бюджетом почти в 500 миллионов евро на обновление арсенала управляемых ракет и бомб", — говорится в сообщении.
Между тем на этом меры по наращиванию обороноспособности не заканчиваются. Минобороны Испании готово завершить создание стратегического резерва малокалиберных боеприпасов (5,56 мм по стандартам НАТО) для стрелкового оружия — винтовок и ручных пулеметов. Также в приоритете планируется закупка всех типов боеприпасов от гаубичных снарядов до минометных, включая боеприпасы для корабельных пушек.
Журналисты отмечают, что меры по заключению военных контрактов обусловлены тем, что поставки вооружения Украине для борьбы с российской армией привели к истощению боеприпасов в Испании, которая никогда не была крупным военным заказчиком.
"Один из уроков, извлеченных в Украине, заключается в том, что мы считали, что долгосрочных войн больше не будет… Запасы НАТО и наши запасы недостаточны, и, что более серьезно, мы тоже не можем их получить (боеприпасы), потому что компании не способны производить их в том объеме, который расходуется в ходе конфликта", — подчеркнул Начальник штаба обороны Королевства Испания адмирал Теодоро Лопес Кальдерон.
В связи с этим страны-союзники, по его словам, готовы вкладывать немалые инвестиции для пополнения запасов боеприпасов. В частности речь идет о закупках Минобороны Испании 92 ракет Amraam модели AIM-120-C7 класса "воздух-воздух" для боевой авиации у американского производителя Raytheon за 200 миллионов. Из них 35 единиц будут предназначены для истребителей F-18 и Eurofighter Typhoon. Еще 35 единиц предназначены для с зенитной системой Nasams, остальные ракеты будут закуплены для самолетов Harrier AV8B. Остальные четыре будут иметь версию AAVI (Airborne Instrumented Vehicle).
Второй контракт на сумму 125 миллионов позволит приобрести норвежские противокорабельные ракеты NSM (Naval Strike Missile) для вооружения будущих фрегатов F-110 и F-100. Эта ракета придет на смену ПКР Harpoon. Контракт включает в себя первую партию ракет, а также промышленное сотрудничество с несколькими испанскими компаниями и норвежского производителя этих ракет – Kongsberg Defense & Aerospace (KDA).
Кроме того Испания приобретет для вооруженных сил страны ракету "воздух-земля" Brimstone в консорциуме MBDA. Сумма контракта оценивается в 43 миллиона евро. Ракеты будут интегрированы с боевым самолетом Eurofighter Typhoon, что существенно повысит способность истребителя уничтожать наземные цели.
Ранее сообщалось, что в рамках тренировочной миссии Евросоюза Испания готова каждый год обучать 2,4 тысячи украинских военных. По состоянию на ноябрь этого года в Испании обучаются около 112 украинских военных.