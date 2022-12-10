Эффект Украины: Испания наращивает вооружение и пополняет стратегические запасы (фото)

Правительство страны выделяет 500 миллионов евро для заключения контрактов на поставку различных боеприпасов. Эта мера обусловлена тем, что значительная часть вооружения была предоставлена Украине, что привело к некоторому истощению запасов.

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Испания наращивает объем боеприпасов для своего флота, авиации, и различных оборонительных систем, а также планирует пополнить свой стратегический запас вооружения. Для этого будет потрачена сумма в 500 миллионов евро, сообщает аргентинское издание La Razón.

Обозреватели пишут, что решение Министерства обороны Испании пополнить стратегические запасы вооружений было принято на фоне российско-украинской войны. Сообщается, что война в Украине подтолкнула европейские страны, в том числе и Испанию, пересмотреть оборонную политику перед лицом угроз со стороны РФ. Так правительство Педро Санчеса в разгар саммита НАТО в Мадриде объявило о дорожной карте по выделению 2% ВВП на оборону к 2029 году.

"А теперь оно только что дало зеленый свет четырем контрактам с оценочным бюджетом почти в 500 миллионов евро на обновление арсенала управляемых ракет и бомб", — говорится в сообщении.

Между тем на этом меры по наращиванию обороноспособности не заканчиваются. Минобороны Испании готово завершить создание стратегического резерва малокалиберных боеприпасов (5,56 мм по стандартам НАТО) для стрелкового оружия — винтовок и ручных пулеметов. Также в приоритете планируется закупка всех типов боеприпасов от гаубичных снарядов до минометных, включая боеприпасы для корабельных пушек.

[ + – ] Патрон калибра 5,56 мм для стрелкового оружия

Журналисты отмечают, что меры по заключению военных контрактов обусловлены тем, что поставки вооружения Украине для борьбы с российской армией привели к истощению боеприпасов в Испании, которая никогда не была крупным военным заказчиком.

"Один из уроков, извлеченных в Украине, заключается в том, что мы считали, что долгосрочных войн больше не будет… Запасы НАТО и наши запасы недостаточны, и, что более серьезно, мы тоже не можем их получить (боеприпасы), потому что компании не способны производить их в том объеме, который расходуется в ходе конфликта", — подчеркнул Начальник штаба обороны Королевства Испания адмирал Теодоро Лопес Кальдерон.

[ + – ] Ракета AIM-120 класса "воздух-воздух"

В связи с этим страны-союзники, по его словам, готовы вкладывать немалые инвестиции для пополнения запасов боеприпасов. В частности речь идет о закупках Минобороны Испании 92 ракет Amraam модели AIM-120-C7 класса "воздух-воздух" для боевой авиации у американского производителя Raytheon за 200 миллионов. Из них 35 единиц будут предназначены для истребителей F-18 и Eurofighter Typhoon. Еще 35 единиц предназначены для с зенитной системой Nasams, остальные ракеты будут закуплены для самолетов Harrier AV8B. Остальные четыре будут иметь версию AAVI (Airborne Instrumented Vehicle).

[ + – ] Ракета AIM-120 AMRAAM

Второй контракт на сумму 125 миллионов позволит приобрести норвежские противокорабельные ракеты NSM (Naval Strike Missile) для вооружения будущих фрегатов F-110 и F-100. Эта ракета придет на смену ПКР Harpoon. Контракт включает в себя первую партию ракет, а также промышленное сотрудничество с несколькими испанскими компаниями и норвежского производителя этих ракет – Kongsberg Defense & Aerospace (KDA).

[ + – ] Норвежская крилатая ракета NSM

Кроме того Испания приобретет для вооруженных сил страны ракету "воздух-земля" Brimstone в консорциуме MBDA. Сумма контракта оценивается в 43 миллиона евро. Ракеты будут интегрированы с боевым самолетом Eurofighter Typhoon, что существенно повысит способность истребителя уничтожать наземные цели.

[ + – ] Ракета "Brimstone"

Ранее сообщалось, что в рамках тренировочной миссии Евросоюза Испания готова каждый год обучать 2,4 тысячи украинских военных. По состоянию на ноябрь этого года в Испании обучаются около 112 украинских военных.