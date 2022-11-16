Испания будет ежегодно обучать 2 400 военных ВСУ: что входит в курс подготовки (фото)

Испанцы сейчас инструктируют 112 украинских военных. Солдаты получают знания в области киберзащиты, учатся использовать новые виды артиллерии и системы ПВО Hawk.

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Испания будет каждый год обучать 2,4 тысячи украинских военных в рамках тренировочной миссии Евросоюза. Об этом заявила испанский министр обороны Маргарита Роблес на встрече глав оборонных ведомств ЕС в Брюсселе, пишет издание EuroEFE.

"Каждые 2 месяца Испания будет обучать в общей сложности 400 солдат. Толедская военная академия адаптирована для размещения солдат ВСУ", — сказала министр.

Число солдат при необходимости можно увеличить, сейчас в Испании обучаются около 112 украинских военных, добавила она.

В Сарагосе обучались 19 солдат, они уже вернулись в Украину. Сейчас 21 военный ВСУ находится в Альмерии, 64 — в Толедо и еще 5 — в Мадриде, перечислила Роблес.

[ + – ] План обучения солдат ВСУ предполагает курс по киберзащите

"Мы открыты для всех просьб НАТО и Европейского союза. Военная подготовка — важный законный способ помочь обороне Украины", — продолжила министр.

Речь не идет о программах для солдат с боевым опытом. В базовую подготовку входят оказание помощи раненым, стрельба и обезвреживание взрывных устройств, сообщили источники газеты La Vanguardia в Минобороны.

План обучения предполагает курс по киберзащите, использованию новых видов артиллерийских систем и систем ПВО Hawk, добавляет испанский портал Infodefensa.

В Европе будут обучать 15 тысяч военных ВСУ

Министры иностранных дел Евросоюза в понедельник, 14 ноября, одобрили начало военной учебной миссии для ВСУ.

План предполагает обучение в течение следующих двух лет 15 тысяч солдат и сил территориальной обороны.

Миссия с бюджетом в 106,7 млн ​​евро и штаб-квартирой в Брюсселе дополнит индивидуальные военные тренинги в Испании, Германии и Нидерландах. Евросоюз также решил сократить военную миссию в Мали.

Напомним, что Финляндия ищет возможности для начала обучения украинских военных. Военных ВСУ уже обучают 20 финских инструкторов в рамках британской программы по базовой военной подготовке.

В октябре вторая группа из 10 тысяч украинских военных завершила обучение в Великобритании.

Фокус ранее писал, что ЕС увеличит военную помощь Украине до 3 миллиардов евро, деньги выделят из ресурсов Европейского фонда мира.