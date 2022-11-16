Іспанія щорічно навчатиме 2 400 військових ЗСУ: що входить у курс підготовки (фото)

Іспанці зараз інструктують 112 українських військових. Солдати отримують знання в галузі кіберзахисту, навчаються використовувати нові види артилерії та системи ППО Hawk.

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Іспанія щороку навчатиме 2,4 тисячі українських військових у межах тренувальної місії Євросоюзу. Про це заявила іспанська міністерка оборони Маргарита Роблес під час зустрічі глав оборонних відомств ЄС у Брюсселі, пише видання EuroEFE.

"Кожні 2 місяці Іспанія навчатиме загалом 400 солдатів. Толедська військова академія адаптована для розміщення солдатів ЗСУ", — сказала міністр.

Число солдатів за потреби можна збільшити, зараз в Іспанії навчаються близько 112 українських військових, додала вона.

У Сарагосі навчалося 19 солдатів, вони вже повернулися до України. Наразі 21 військовий ЗСУ перебуває в Альмерії, 64 — у Толедо і ще 5 — у Мадриді, перерахувала Роблес.

[ + – ] План навчання солдат ЗСУ передбачає курс з кіберзахисту

"Ми відкриті для всіх прохань НАТО та Європейського Союзу. Військова підготовка — важливий законний спосіб допомогти обороні України", — продовжила міністерка.

Не йдеться про програми для солдатів з бойовим досвідом. До базової підготовки входять надання допомоги пораненим, стрільба та знешкодження вибухових пристроїв, повідомили джерела газети La Vanguardia в Міноборони.

План навчання передбачає курс із кіберзахисту, використання нових видів артилерійських систем та систем ППО Hawk, додає іспанський портал Infodefensa.

У Європі навчатимуть 15 тисяч військових ЗСУ

Міністри закордонних справ Євросоюзу у понеділок, 14 листопада, схвалили початок військової навчальної місії для ЗСУ.

План передбачає навчання протягом наступних двох років 15 тисяч солдатів і сил територіальної оборони.

Місія з бюджетом у 106,7 млн ​​євро та штаб-квартирою в Брюсселі доповнить індивідуальні військові тренінги в Іспанії, Німеччині та Нідерландах. Євросоюз також вирішив скоротити військову місію у Малі.

Нагадаємо, що Фінляндія шукає можливості для початку навчання українських військових. Військових ЗСУ вже навчають 20 фінських інструкторів у рамках британської програми з базової військової підготовки.

У жовтні друга група з 10 тисяч українських військових завершила навчання у Великій Британії.

Фокус раніше писав, що ЄС збільшить військову допомогу Україні до 3 мільярдів євро, гроші виділять із ресурсів Європейського фонду світу.