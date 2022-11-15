Десятий пакет допомоги та навчання ЗСУ: Фінляндія посилить військову підтримку України

Міністр оборони Кайкконен наголошує, що зараз фінські інструктори навчають українських солдат у межах британської програми, але вони розглядають участь в операції ЄС.

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Фінляндія розглядає можливість розпочати навчання українських військових на території ЄС, а також готує 10 пакетів допомоги для України. Про це повідомляє Helsingin Sanomat.

Міністр оборони Антті Кайкконен заявив, що Фінляндія продовжить підтримку України. Наразі розглядається варіант, у який спосіб можлива участь фінської армії у навчанні бійців ЗСУ.

"Коли наша можлива роль у тренувальній операції ЄС стане детальнішою, ми побачимо, як і де навчання буде найвигідніше проводити", — заявив міністр.

Наразі бійців ЗСУ вже навчає 20 фінських військових інструкторів, але в межах британської програми з базової військової підготовки. Наразі в ЄС погодили місію для навчання приблизно 15 тисяч українських солдат. Окрім цього, окремі країни проводитимуть специфічну підготовку для освоєння переданого озброєння.

Також Кайкконен заявив, що, ймовірно, підтримка України посилюватиметься шляхом військової підготовки. Незабаром Фінляндія надішле новий пакет матеріальної допомоги. Рішення щодо цього міністр обіцяє найближчим часом. Однак його зміст, як і попередні, не озвучують.

Нагадаємо, бійці ЗСУ отримали на озброєння фінські гранати m/50 FRAG. Вони настільки нові, що їх ще немає у ЗС Фінляндії.

Раніше бійці ЗСУ показали фінські БТР Patria Pasi на озброєнні. Офіційно передавання БТРів не анонсували.