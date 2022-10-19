Українські військові отримали на озброєння фінські гранати Sirpalekäsikranaatti (фото)

Вже не вперше фінський уряд не анонсує, що входить до нових пакетів військової допомоги, тому для ЗС РФ це стає сюрпризом на полі бою.

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Бійці ЗСУ отримали на озброєння фінські ручні гранати Sirpalekäsikranaatti m/50 FRAG. Про це повідомляють аналітики Ukraine Weapons Tracker.

Вперше у бійців помітили ручну гранату Sirpalekäsikranaatti, яка цікава тим, що вона зроблена зі старих 50 мм мін. Постачання ручних гранат Фінляндія не афішувала так само як і інші типи озброєнь, які отримує українська армія.

Окрім старого 50-мм корпусу від міни граната відрізняється ще й новими запалами JVA 1634.

Водночас у коментарях до публікації колишні фінські військові зазначають, що m/50 — це найновіша граната, якої вони не мали під час військової служби.

Наразі Фінляндія передала вже 9 пакетів військової допомоги, проте здебільшого уряд не розкриває подробиць. Вказується лише те, що вони складаються згідно із запитом української сторони.

Нагадаємо, 5 жовтня у Фінляндії анонсували черговий пакет військової допомоги на 93 млн євро.

Раніше в українській армії засвітилися фінські БТР Patria Pasi.